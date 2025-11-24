BTS・JIMIN＆JUNG KOOK、大冒険中もARMYを想う！旅バラエティのメイントレーラー公開 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのJIMINとJUNG KOOKが2人旅を満喫する。

11月24日、BTSの公式SNSにJIMINとJUNG KOOKの旅バラエティ番組『Are You Sure?!』シーズン2のメイントレーラーが公開された。

今回の動画には、スイスとベトナムの美しい風景とそのなかでアクティビティを楽しむ2人が捉えられた。

JIMINとJUNG KOOKは「今回も大丈夫だろうか」という心配とときめきを抱いたまま、2度目の旅を始める。

しかし、そのような悩みは無用であったほど、2人は予測不可能な旅行を全身で楽しむ。目が離せない風景を見た瞬間、「本当に幸せだった。すべてを目で記録した」と感嘆し、今シーズンに対する期待感を一層高める。

（写真＝BIGHIT MUSIC）2段目右：左からJIMIN、JUNG KOOK

夜空をいっぱいにした星を見上げながら、「これこそ浪漫だ」と話すほど、毎日が特別な瞬間の連続だ。また、スイス全域とベトナムのダナンの街で写真を撮り、お互いに笑顔で向き合う姿は見る人たちまで幸せにさせる。

バンジージャンプとパラグライダーをするとき、「ARMY（BTSのファンネーム）愛しています」と叫びながら、ファンへの感謝を表現する。緊張する瞬間もファンを先に思い浮かべ、微笑ましさを加える。

なお、『Are You Sure?!』は、JIMINとJUNG KOOKの友情旅行記を盛り込んだDisney+のオリジナルシリーズだ。シーズン2は、除隊の1週間後に旅立った彼らの現実的な旅行を描く。来る12月3日から配信開始予定だ。

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）のオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京した。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当。兵役のため2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

