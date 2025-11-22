兵役逃れ騒動を考慮？20年以上“韓国出禁”のスター歌手、ラッパー新曲に「極秘フィーチャリング」のワケ | RBB TODAY

兵役逃れ騒動で20年以上も母国入国が禁じられている韓国歌手ユ・スンジュン（米名スティーブ・ユ）が、ラッパーJUSTHIS（ジャスディス）の新アルバムにフィーチャリング参加していたことがわかった。

ユ・スンジュンは11月20日にリリースされたJUSTHISの新アルバム『LIT』の収録曲『HOME HOME』にフィーチャリングで参加した。

リリース同日、JUSTHISのYouTubeチャンネルで公開された制作過程の動画にもユ・スンジュンは登場。JUSTHISと会話を交わしながら、楽曲を仕上げていく様子が収められていた。

今回のJUSTHISの新アルバムにはBUMKEYやインスニ、Ra.D、illinit、DEANなど多くのアーティストが参加しており、いずれも収録曲でフィーチャリングとして名前が記載されている。ただ『HOME HOME』だけはユ・スンジュンのフィーチャリング表記がなく、クレジットにも名前の記載はなかった。

（写真＝JUSTHISのYouTubeチャンネル）ユ・スンジュン

ユ・スンジュンはかつて1990年代後半から2000年代前半まで韓国国内で活動し、優れたダンスや歌の実力で多くの人気を博した。ただ入隊を目前に控えていた2002年1月、海外公演などを理由に出国した後、突然アメリカ市民権を取得したことで“兵役逃れ”とされ、大きく物議を醸した。

その結果、韓国法務部から入国禁止処分を受け、以降何度も訴訟を通じて韓国の地を踏もうとしたが実現せず。騒動から20年以上経過した今も母国の地を踏むことができておらず、現在も入国ビザをめぐる訴訟を続けている。

◇ユ・スンジュン プロフィール

1976年12月15日生まれ。1997年に1stアルバム『West Side』でデビューし、『Gaui』『Na Na Na』『Passion』『I Love You Nuna』『Wow』など数多くのヒット曲を出してトップスターに。入隊を控えていた2002年、韓国国籍を放棄してアメリカ市民権を取得し、兵役義務を回避。すると同年、韓国法務部から入国制限処分を受けた。以降、20年以上も韓国に入国できずにいる。英語名はスティーブ・ユ。

■【写真】「そんな理由で？」兵役免除された韓国スター20選

■ユ・スンジュン、20年が過ぎても韓国に入国できない理由

■日本国籍を放棄して“韓国人”となった歌手、その理由を明かす「妻が国を…」