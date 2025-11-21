撮影中に倒れ一時は危篤状態だった韓国タレント、1週間で退院…「本当に良かった」「ゆっくり回復して」の声 | RBB TODAY

撮影中に急性心筋梗塞で倒れたタレントのキム・スヨン（59）が、1週間で退院し安静を取っている。

キム・スヨンの所属事務所MEDIA LAB SISOは11月20日、「キム・スヨン氏の健康状態が大きく回復し、本日退院した」と明らかにし、「現在は医療陣の勧告に従い、自宅で安静を取りながら回復中だ」と伝えた。

キム・スヨンは11月13日、京畿道・加平（カピョン）でYouTubeコンテンツ撮影中に突然倒れ、救急室に緊急搬送された。

現場にいた同僚タレントやスタッフが直ちに応急処置を行い、その後到着した消防救急隊が心肺蘇生術（CPR）を施し、意識を回復させたと伝えられている。

その後、病院で急性心筋梗塞と診断されたキム・スヨンは、集中治療室で治療を受けてきた。11月18日には漢陽大学九里病院で血管拡張術（ステント手術）を受け、容体が安定したと知られている。

（写真提供＝OSEN）キム・スヨン

所属事務所側は「突然の状況だったが、迅速な応急処置と適切な治療のおかげで大きな峠を越えた」とし、「無理をせず回復に専念できるよう見守ってほしい」と述べた。

キム・スヨンの回復の知らせに、ネットユーザーたちは「本当に良かった」「健康が最優先」「ゆっくり回復してほしい」などの応援メッセージを送っている。

