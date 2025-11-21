これぞ眼福…韓国の“二大美人ゴルファー”が超接近2SHOT、ド迫力の貫禄スタイルでファン虜に【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気女子ゴルファー、アン・シネとユ・ヒョンジュが美貌際立つ2SHOTをさく裂した。

ユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。ストーリー機能を通じて1枚の写真を投稿した。

公開された写真はユ・ヒョンジュとアン・シネの2SHOT。2人とも純白のゴルフウェアを着用し、カメラに至近距離で自撮りをしている。

いずれも目鼻立ちの整ったビジュアルはさることながら、タイト目なトップスからはボリューム感のある美スタイルも披露。モデルさながらの美貌を惜しげもなく見せつけ、多くのファンを釘付けにさせていた。

（写真＝ユ・ヒョンジュInstagram）ユ・ヒョンジュ（左）、アン・シネ

アン・シネは1990年12月18日生まれの34歳。2008年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会し、2015年に初めてメジャー大会を制覇した。2017年の日本女子ツアー参戦時には美貌とプロポーションで一躍注目を集め、2018年には異例の写真集発売も、2024年9月、日本ツアー「第51回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント」最終ラウンド終了後に現役引退を宣言した。

ユ・ヒョンジュは1994年2月28日生まれの31歳。2004年からゴルフを始め、2011年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会した。実力はさることながら、モデルさながらの美貌と優れたフィジカルを兼ね備えた女子ゴルファーとして人気を集めている。

■【写真】ゴルファーの体つきじゃない…アン・シネ、ド迫力の貫禄スタイル

■【写真】ユ・ヒョンジュ、ぴったぴたのポロシャツSHOT

■【写真】こぼれそう…アン・シネの大胆水着ショット