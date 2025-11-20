インナー露出が物議を醸したチョン・ソミ、超タイトパンツで魅せた“圧巻スタイル”「とんでもないボディ」【PHOTO】 | RBB TODAY

歌手チョン・ソミが、圧巻のスタイルを披露した。

チョン・ソミは最近、自身のインスタグラムを更新し、「サワディーカー」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、ノースリーブのクロップトップにバイカーショーツを合わせ、自撮りするソミの姿が収められている。ボディラインがはっきりと分かるタイトな装いからは、スラリと伸びた美脚と引き締まった腹筋があらわになり、視線を奪った。

また別の写真では、リラックスした様子でベッドに寝転び、自撮りする姿も公開され、どこか妖艶な雰囲気を漂わせている。

この投稿を見たファンからは、「とんでもないボディ」「美しい」「スタイル良すぎ」「自己管理の化身」など、称賛のコメントが寄せられた。

（写真＝チョン・ソミInstagram）

なお、チョン・ソミは今年8月に2ndミニアルバム『Chaotic＆Confused』をリリースし、イベントやフェスなどに出演して活発な活動を行っている。

◇チョン・ソミ プロフィール

2001年3月9日生まれ。カナダ出身で、父がオランダ系カナダ人、母が韓国人のハーフ。2016年1月から放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、優勝を果たす。同年5月、ガールズグループI.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年1月のI.O.I解散後、JYPエンターテインメントからYGエンターテインメント傘下のTHEBLACKLABELに移籍。2019年6月、1stミニアルバム『BIRTHDAY』でソロデビューを果たした。身長172cm、体重46kgの美スタイルで知られる。

