ソロデビュー翌日にホテルで“不可解な最期”…23歳で突然この世を去った韓国レジェンド歌手、30周忌 | RBB TODAY

男性デュオ「DEUX（デュース）」のメンバー、キム・ソンジェさんが“不可解な最期”を迎えて30年が経った。

キム・ソンジェさんは1995年11月20日、23歳の若さでこの世を去った。当時はとあるホテルの一室で亡くなった状態で発見され、突然の訃報が韓国中に大きな衝撃を与えた。

1972年4月18日生まれのキム・ソンジェさんは、1993年にイ・ヒョンドとDEUXを結成してデビュー。数々のヒット曲で広く愛され、卓越したダンススキルやファッションセンスで社会現象を巻き起こすほどの人気を誇った。

その後、DEUXが1995年7月で解散すると、キム・ソンジェさんは同年11月19日にソロデビュー。同日に生放送の音楽番組に出演してソロ曲『…As I Told You』を披露したが、その翌日の20日に悲報が伝えられた。

当時の警察によると、死因はゾレチルという動物用の麻酔剤で、体に28カ所もの注射痕が発見されたという。ただ、亡くなる経緯をめぐってはあらゆる疑惑が提起されたが、ついに“疑問の死”の真相は解けず、死後30年が過ぎた今も正確な死因は不明とされている。

キム・ソンジェさんの死と関連して、ガールフレンドのA氏が被疑者と名指しされたことも。同氏は一審で有罪を言い渡されるも二審で無罪判決となり、最高裁で無罪確定判決を受けた。

キム・ソンジェさん

その後、2019年にSBSの時事調査番組『それが知りたい』（原題）がキム・ソンジェさんの死の謎を取り扱うことを予告して話題を集めたが、前出のA氏が放送禁止仮処分を申請し、裁判所が受け入れたことで“お蔵入り”となった。

番組側は追加取材を経て再び放送を試みたが、やはり2回目の放送禁止仮処分申請が受け付けられ、いよいよ取り上げられることはなかった。

2022年には、TV朝鮮のメタバース音楽番組『アバドリーム』（原題）でキム・ソンジェさんのバーチャルアバターが公開されたこともある。当時、キム・ソンジェさんの母親であるユク・ミヨン女史は「これが夢なのか現実なのかよく分からない。とても感動的」、弟のキム・ソンウク氏は「胸いっぱいの舞台だった」と感慨深い様子で語っていた。

なお最近では、DEUXでともに活動したイ・ヒョンドがキム・ソンジェさんの声をAI技術で蘇らせ、DEUXの4thアルバムのリリース準備を進めている。

イ・ヒョンドは遺族の同意を得て、キム・ソンジェさんの30周忌を迎えた2025年の年末に新曲を発表する予定だという。

（記事提供＝OSEN）

