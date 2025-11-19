NiziU、2年4カ月ぶりとなるフルAL『New Emotion』本日（19日）発売！リリース記念のイベントも目白押し | RBB TODAY

ガールズグループNiziUが、前作『COCONUT』以来2年4カ月ぶりとなるフルアルバム、3rdアルバム『New Emotion』を本日リリースした。

本作は、デビュー5周年を迎える彼女たちが届ける3枚目のフルアルバムだ。

メンバー全員が20代に突入したことを記念し制作されたもので、新しい夜明けと共に広い世界へ飛び立つ“少女から大人の女性への成長と自立”を描いた『YOAKE』、カネボウ化粧品「suisai」CMソング『Shining day』、TVアニメ『神之塔 -Tower of God- 王子の帰還』オープニングテーマ『RISE UP』と、同アニメのエンディングテーマ『BELIEVE』、さらに韓国2ndシングルアルバム『LOVE LINE』収録曲の日本語版など、既発の人気曲6曲に加えて彩り豊かな新曲を多数収録している。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）通常版ビジュアル

すでに10月17日に先行配信され、音楽番組でのパフォーマンスが話題となっているタイトルトラック『♡Emotion』（読み：ラブエモーション）をはじめ、90年代レトロポップ×モダンR&Bの甘酸っぱい『Come On Over』、外見にとらわれず“自分らしさ”を信じようという力強いメッセージを込めた『That's Me』、90年代HIPHOP×R&Bの感性を今風に仕上げたグルーヴィーな『Tip-Top』、そして“幸せは自分で作るもの”という前向きなメッセージが光る『Happy day』など、新たなNiziUの魅力を存分に味わえるラインナップとなっている。

初回生産限定盤Bには、メンバーが作詞を手掛けたユニット曲3曲を収録。ホールツアーでも披露され話題を呼んだ楽曲たちが、待望の音源化となった。

「悪役」を意味する『VILLAIN』は、MAKO・MAYUKA・RIMAによるユニット曲。『New Emotion』のテーマに合わせ、これまでにないキャラクター性を表現した“ターゲットを虜にする悪い女性像”を描いた、ダークかつ疾走感あるPhonkサウンドが印象的だ。

RIO・MAYA・NINAによる『Too Much』は、“あなたが私を欲しがっても、私があなたを好きになることはない”という揺るがない自信を持つ、大人の女性の強さを描いたクールな1曲。

RIKU・AYAKA・MIIHIの『Fairy Magic』は、3人が“恋に悩む人へ魔法をかける妖精”をコンセプトに作られた、キュート全開の楽曲。一度聴いたらすぐに覚えられるキャッチーなメロディと、全力で可愛いダンスが魅力だ。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）初回生産限定盤Bビジュアル

『New Emotion』はタイトルどおり、NiziUの“新たな感情”が詰め込まれたアルバム。1曲ごとに新しい表情とエモーションが現れ、2025年末の音楽シーンを席巻することは間違いない。

また、9月6日にスタートした初の全国ホールツアー「NiziU Live With U 2025 “NEW EMOTION” : Face to Face」も、11月22日・23日の日本武道館公演でいよいよファイナルを迎える。“自身最多公演数”となる21都市23公演・計32公演を巡り、さらなる成長を遂げた彼女たちの最新作をぜひチェックしてほしい。

さらに本日11月19日には、インスタグラムとLINE VOOMでの生配信が決定し、リリース日に華を添えるスペシャルプログラムが予定されている。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）初回生産限定盤Aビジュアル

また、本日から期間限定で渋谷・MIYASHITA PARKのサイネージをNiziUがジャック。11月25日までの1週間、MIYASHITA PARKをNiziUが彩る。

11月21日からは『New Emotion』リリース記念グッズの一部先行販売が決定。同日20時にはメンバーが参加するSpotify公式リスニングパーティーの開催も発表されており、リリースを記念したイベントが目白押しだ。

■【写真】リマ、食事姿が「可愛すぎる」と話題

■【写真】MISAMOxNiziUの“豪華ショット”

■【写真】「美男美女だらけ」NiziU、弟グループとのオフSHOT