“伝説的ガールズグループ”I.O.I再結成に現実味？女優に転身したリーダー、所属事務所と契約終了でFAに | RBB TODAY

ガールズグループI.O.I出身の女優イム・ナヨンが、前所属事務所との契約終了に伴いFA（フリーエージェント）となる。

11月19日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、イム・ナヨンはMASK STUDIOとの専属契約が満了したという。双方は十分な協議を重ねたうえで、円満に契約を終了したと伝えられている。

これに関して、MASK STUDIOの関係者は『OSEN』に「最近、専属契約が満了したのは事実です」とコメントした。

2016年にI.O.Iでデビューしたイム・ナヨンは、リーダーとしてチームをけん引してきた。その後はPRISTINおよびPRISTIN Vで活動し、2020年のドラマ『悪の花』で女優デビュー。幼少期のド・ヘス役を演じ、心に響く演技で女優としての可能性を証明した。

（写真提供＝OSEN）イム・ナヨン

歌手から女優へと転身したイム・ナヨンは、映画『トゥエンティ・ハッカー』『流布者たち』『4分44秒』、ドラマ『サマーガイズ』『イミテーション』『ドキドキ放送事故』などに出演。また、ミュージカルや舞台にも挑戦し、演技の幅を着実に広げてきた。

こうして多彩な挑戦を続けながら俳優として成長してきたイム・ナヨンは、前所属事務所との“美しい別れ”を経て、I.O.I再結成プロジェクトに本格的に集中するものとみられる。

I.O.Iは2026年にデビュー10周年を迎える。チョン・ソミ、チョン・チェヨンなどのメンバーがインタビューで再結成に前向きな姿勢を示しており、10周年を記念したプロジェクトが進行中だと報じられている。リーダーを務めたイム・ナヨンは、その中心としてチームをまとめる役割を担うことが期待されている。

（記事提供＝OSEN）

■【注目】I.O.I（アイオーアイ）、再結成か？“伝説的グループ”に動き

■【写真】I.O.I出身チョン・ソミ、“ほぼ紐”ドレス

■【写真】しなやかな“ボディライン”…I.O.I出身チョンハ、アンダーウェア姿