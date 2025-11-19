ヨガインストラクターに転身した元K-POPアイドル、臨月の“Dライン”あらわなタンクトップ姿を公開【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループAOA出身のユナが、臨月のお腹が分かる“Dライン”を披露しながら近況を伝えた。

ユナは11月17日、自身のSNSに「つわりでつらかった日々を乗り越え、臨月まで続けてきた #スパ産前ケア #産前運動 は癒しそのものだった」と投稿した。

公開された写真には、黒のノースリーブ姿で鏡越しに自撮りするユナが収められている。ふっくらとしたDラインのお腹にそっと手を添え、優しい雰囲気を漂わせている。

さらにユナは「じっとしていられないタイプの私は、体を動かし続けながら運動や体重管理、むくみケアを続けてきた」「“トゥンギ（赤ちゃん）”が私と一緒に過ごした10カ月の旅が幸せだったらいいな」ともつづった。

（写真＝ユナInstagram）

なおユナは2024年2月、音楽プロデュースチーム「星たちの戦争（GALACTIKA *）」に所属する作曲家のカン・ジョンフン氏と結婚。「星たちの戦争（GALACTIKA *）」はTWICEやITZYなど人気グループのヒット曲を多数手がけてきた実力派クリエイターチームとして知られている。

ユナは2012年にAOAのメンバーとしてデビューし、『Miniskirt』『Like a Cat』などのヒット曲で人気を集めた。2021年1月に所属事務所FNCエンターテインメントとの専属契約が終了すると、AOAを脱退。以降、ヨガやピラティスのインストラクターとして活躍を続けている。

