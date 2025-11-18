 “国宝級”イケメン俳優の熱愛スクープ予告！NEWSポストセブン、明日午前中に記事公開 | RBB TODAY
“国宝級”イケメン俳優の熱愛スクープ予告！NEWSポストセブン、明日午前中に記事公開

  • 小学館©vacant - stock.adobe.com

　18日、小学館が運営するニュースサイト「NEWSポストセブン」の公式Xが投稿を更新。11月19日午前中に“国宝級”イケメン俳優の熱愛スクープを予告した。

　同アカウントは「“国宝級”イケメン俳優」と書かれた男性シルエットと「年上長身美女」と書かれた女性シルエット写真を投稿。「【スクープ予告】"国宝級"イケメン俳優に"堂々"初ロマンス明日19日 AM配信予定」と、熱愛スクープ記事公開を予告した。この記事予告に、X上では「国宝…」「吉沢亮だったらどうしよう」「は？、笑 自担じゃないよな」など、報道される人物が誰なのか注目が集まっている。

※NEWSポストセブンの熱愛スクープ予告（NEWSポストセブンの公式Xより）


《平木昌宏》

