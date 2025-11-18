俳優ソン・ジュンギ、約14年ぶりの日本ファンミを成功裏に終了！長年のファンに感謝伝える | RBB TODAY

俳優ソン・ジュンギが日本でのファンミーティングを幸せな雰囲気に染め上げた。

ソン・ジュンギは、去る11月12日に東京、14日に大阪で「2025 SONG JOONG KI FANMEETING ‘Stay Happy’ in JAPAN」を開催した。日本でのファンミーティングは約14年ぶりで、会場は喜びと熱気で埋め尽くされた。

ソン・ジュンギは『告白』の日本語バージョンを歌いながら、ファンミーティングの幕を開けた。彼のときめきと気持ちが込められた最初の挨拶は、会場の雰囲気を一気に盛り上げた。

続くトークコーナーでは、ソン・ジュンギを幸せにする日常と好みを共有した。彼はタブレットに日本語で答えを書いて見せ、単語がわからないときはファンに聞くなど、近い距離での交流で温かい雰囲気を醸し出した。

特に公演中、2011年の日本ファンミーティングのスローガンを持っているファンを発見した瞬間は深い感動を残した。ソン・ジュンギはスローガンを渡され、ステージ裏でサインを加えて返し、長い間応援してくれたファンに心からの感謝を伝えた。

今回の日本ファンミーティングの特別ゲストとして、俳優ヤン・ギョンウォン、オ・ウィシク、イム・チョルスが登場し、ファンミーティングをさらに豊かなものにした。センスのある選曲とウィットに富んだトークで会場を熱くし、4人の俳優の厚い友情とチームワークが自然に現れ、ファンに大きな楽しみを届けた。

ファンミーティングを終えたソン・ジュンギは、「久しぶりに近くで皆さんの表情を見たら、大きな力になりました。俳優という職業がどれほどありがたいことか、改めて感じる時間でした。送ってくださった応援と愛を忘れず、良い作品と姿でまたご挨拶できるよう、最善を尽くします」と感想を伝えた。

また、公演が終わった後、ファンが退場する瞬間まで1人1人見送り、最後までファンへの愛情を表現した。

熱い歓声と応援のなかで幕を閉じた「Stay Happy」日本ファンミーティングは、ソン・ジュンギとファンが互いに気持ちを伝えあった大切な時間として記録された。

◇ソン・ジュンギ プロフィール

1985年9月19日生まれ。2008年、大学生のときに映画『霜花店 運命、その愛』に出演しデビュー。いくつかのドラマ出演を経て、2010年に『トキメキ☆成均館スキャンダル』の主要キャストに抜擢されブレイク。2012年にはドラマ『優しい男』、映画『私のオオカミ少年』の出演を機に一躍人気俳優に。2013年に陸軍に入隊し、2015年に除隊した。翌年にドラマ『太陽の末裔～Love Under The Sun～』で復帰し、同作で共演したソン・ヘギョと2017年に結婚するも、2019年6月に離婚。2023年1月、ケイティ・ルイーズ・ソーンダースと結婚したことを発表した。

