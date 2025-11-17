BIGBANG・D-LITE、日本アンコール公演決定！来年1～3月に大阪＆東京で“再び”ファンを魅了へ | RBB TODAY

BIGBANGのD-LITE（テソン）が、「D-LITE 2025 ASIA TOUR [D’s WAVE] IN JAPAN」のアンコール公演となる「D-LITE 2025 ASIA TOUR：D's WAVE ENCORE - JAPAN」の開催を発表した。

今年4月26日・27日のソウル・オリンピック競技場公演を皮切りにスタートしたアジアツアーは、7月22日・23日のGLION ARENA KOBE（神戸）、8月30日・31日のぴあアリーナMM（横浜）での日本公演が全日程完売となり、大盛況のうちに幕を閉じた。

そして10月には、チケットオープンと同時に即完した2026年1月3日・4日の韓国アンコール公演に続き、日本のファンから寄せられた熱いラブコールに応える形で、日本でのアンコール公演開催が決定した。

ファンクラブ最速先行受付は、11月17日18時からスタートする。

「‘D-LITE 2025 ASIA TOUR: D's WAVE ENCORE -JAPAN’」ポスター

D-LITEは、今年8月27日に約8年ぶりとなる日本語楽曲『Umbrella (Japanese ver.)』をリリースし、日本での活動を来年に向けて本格化させていることから、さらなる期待が高まっている。

なお、日本でのアンコール公演は、2026年1月31日・2月1日にAsueアリーナ大阪、3月3日・4日に東京有明アリーナで開催される予定だ。

◇D-LITE（デソン） プロフィール

1989年4月26日生まれ、本名カン・デソン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。リードボーカルを務め、『LIES』『Last Farewell』『HARU HARU』『SUNSET GLOW』『BAD BOY』『LOSER』『BANG BANG BANG』など数多くのヒット曲を生み出した。グループ活動の他にもソロアーティストとしても高く評価されており、センスあふれる話術を通じてタレントとしても活躍。YGエンターテインメントを離れ、2023年4月にR&Dカンパニーと契約した。

