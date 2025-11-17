『暴君のシェフ』イ・チェミン、ファッション誌に登場！人気爆発の心境を告白「カオスだった」【PHOTO】 | RBB TODAY

俳優イ・チェミンが、ドラマ『暴君のシェフ』について率直な心境を語った。

ファッション誌『Harper’s BAZAAR Korea』が、ドラマ『暴君のシェフ』で見事な演技を披露し、大きな人気を集めたイ・チェミンの魅力的な姿を収めた12月号のカバーを公開した。

公開された写真のイ・チェミンは、ラグジュアリーブランド「Louis Vuitton（ルイ・ヴィトン）」のファインジュエリー＆ウォッチコレクション「Le Damier de Louis Vuitton」を身にまとい、柔らかくロマンティックな雰囲気から、カリスマ性あふれる姿まで、多彩な魅力を披露している。ホリデーシーズンらしく楽器を取り入れたコンセプトやスタイリングが、彼のまぶしい青春の一面を一層際立たせている。

（写真＝『Harper’s BAZAAR Korea』）イ・チェミン

また撮影とともに行われたインタビューでイ・チェミンは、「普段はおしゃれに気を使うタイプではないです。それでも最近はファッションに興味が湧いてきたけれど、きれいな服を着て写真を撮ることに慣れているわけではなくて、撮影の日はどうしても緊張します。でも幸いなことに、僕は現場にすぐ適応するタイプなので、最初の1～2カットを終えるとすぐに体がほぐれます。今日もそうでした」

イ・チェミン自身が“身に余るほどの愛をいただいた”と表現したドラマ『暴君のシェフ』の放送終了後については、「最初は変化にうまく適応できなかった。毎週放送が終わるとすぐに反応が返ってくるので…本当にカオスでした。でも放送が終わり、自分のペースで再び一段ずつ積み上げていく時間が訪れた今は、もっと良い姿を見せたいという思いだけです。同じ場所に留まらないようにしなければ」と心境を明かした。

新年に望むことについては、「今のように、そばに良い人たちが贈り物のようにいてくれることです。それが新年の唯一の願いだし、きっと2年後、3年後も変わらず願っていると思います。交友関係は広いほうではないけれど、周りには本当に良い人たちしかいません。それが自分の誇りでもある。今年も素敵な人たちにたくさん出会えました。振り返ると、これほどありがたく幸せなことはありません」と語った。

◇イ・チェミン プロフィール

2000年9月15日生まれ。韓国・京畿道出身。身長190cm。高身長とアイドル級のビジュアルを併せ持つ人気若手俳優で、2021年にドラマ『ハイクラス～偽りの楽園～』でデビュー。以降も『時速493キロの恋』（原題）、『還魂：光と影』、『イルタ・スキャンダル ～恋は特訓コースで～』、『生まれ変わってもよろしく』に出演し、2024年6月公開のNetflixオリジナルシリーズ『ヒエラルキー』で主演を務めた。2022年9月から2024年5月にかけてKBSの音楽番組『ミュージックバンク』でMCを務め、IVEのウォニョン、LE SSERAFIMのホン・ウンチェと共演した。プライベートでは2024年3月、同じ2000年9月生まれで女優のリュ・ダインとの交際を認めた。

