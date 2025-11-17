BTS・JIN＆J-HOPE、ソロツアーで“世界席巻”！韓国ソロ勢で唯一「Global Concert Tours」ランクイン | RBB TODAY

BTSのメンバーが、ソロツアーで世界のチャートを席巻した。

BTSのJINとJ-HOPEが、最近アメリカのコンサート専門メディア「Pollstar」が発表した「Top 20 Global Concert Tours」と「ASIA FOCUS CHARTS：TOP TOURING ARTISTS」において、韓国ソロ歌手として最も高い順位にランクインした。同ランキングに名を連ねた韓国ソロ歌手は、この2人のみだ。

JINは、今年6月～8月にかけて開催したソロファンコンサート「#RUNSEOKJIN_EP.TOUR」で「Top 20 Global Concert Tours」14位にランクイン。このランキングは都市別の平均興行収入を基準に算出される。

韓国・高陽（コヤン）、日本・千葉と大阪で行われた公演は全会場が完売。特に京セラドーム大阪公演では、最上階の8階席や視界制限席まで“完全完売”となり、韓国ソロ歌手として異例の成果を収めた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）JIN

さらにアメリカとヨーロッパでも新記録を樹立。JINはイギリス・ロンドンのO2アリーナのステージに立った初の韓国ソロ歌手となり、アメリカ・アナハイムのホンダセンターでは韓国歌手として歴代最多観客を動員。また、韓国ソロ歌手として初めてダラスのアメリカン・エアラインズ・センターの全席を完売させた。

彼のソロファンコンサートは、独自コンテンツ『RUN JIN』の世界観を舞台に拡張したスピンオフ形式の公演。イギリスの『Rolling Stone UK』は「ここはキム・ソクジン（JIN本名）の世界であり、決して平凡ではない」と評し、『NME』は「驚異的なパフォーマー」、『LA Times』は「ファンコミュニケーションのマスタークラス」と高く評価した。

JINは、10月31日・11月1日に開催された「#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE」をもって、約3カ月に及ぶツアーを成功裏に締めくくった。

一方のJ-HOPEは、今年2月～6月にかけて開催したソロワールドツアー「HOPE ON THE STAGE」で、「ASIA FOCUS CHARTS：TOP TOURING ARTISTS」（集計期間：2024年10月1日～2025年9月30日）で5位にランクイン。このランキングはアジア地域で行われた公演の総チケット販売数を基準に算出される。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）J-HOPE

J-HOPEはアジア10都市・21公演すべてを完売。アジアツアーだけで約34万2000人を動員し、その圧倒的なライブパワーを証明した。また、アメリカ・ロサンゼルスのBMOスタジアムに単独で立った初の韓国ソロ歌手としても名を刻んだ。

「HOPE ON THE STAGE」は、アンコール公演を含む全16都市33公演で約52万4000人を動員。「ステージ上のJ-HOPE」というツアータイトルの通り、彼の音楽的アイデンティティとストーリーを鮮明に表現した公演として高く評価された。

海外メディアも絶賛し、『Forbes』は「創造性と音楽的頂点を示した名作」、『NME』は「才能と圧倒的エネルギーを再び証明した公演」、“J-HOPEの新時代を切り開いたツアー”などと評した。

（画像＝「2025 KGMA」）

なおBTSは、11月14・15日に仁川インスパイアアリーナで開催された「2025 KGMA」で複数部門を受賞。JINは2ndソロアルバム『Echo』のタイトル曲『Don't Say You Love Me』で「ベストミュージックビデオ賞」を、J-HOPEは「ベストHIPHOP賞」、JIMINは「Fan Favorite Artist」、Vは「Trend of the Year（K-POPソロ部門）」をそれぞれ受賞した。

（記事提供＝OSEN）

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン（英：Jeong）の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。

