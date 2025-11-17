村重杏奈、“人生初”の髪の短さ！新ヘアスタイルが「大人っぽい」「似合ってる」と話題に | RBB TODAY

15日、タレントの村重杏奈が自身の公式インスタグラムを更新。「人生初」の短さまで髪を切ったことを報告した。

村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

インスタグラムで公開された写真は、グレーのオフショルダートップスに黒のワイドパンツを合わせた、シンプルながらも洗練されたコーディネートを披露。デコルテラインが際立つヘルシーな肌見せスタイルで、夜の街角に佇むクールな全身ショットや、頬杖をついて微笑むリラックスした表情など、複数枚の写真を投稿している。

村重は「なんかまた髪切った ここまで短いのは人生初！！！」と報告。続けて「そして帰宅～。ただいま 今日秒刻みだったからアドレナリンドバドバ！お腹空きすぎてAirPodsが美味しそうに思えてきた！やばいね！」と多忙な一日をユーモラスに振り返った。さらに「はい！サクッと私服も！！全身の写真画質悪めだね」と写真を添えている。

さらに16日、村重は自身の公式Xを更新し、別カットの写真を公開。デニムジャケットを着用したカジュアルスタイルを披露した。顔周りに動きを出し、毛先をランダムに遊ばせることで、まるで少女のような愛らしさを醸し出している。

これらの投稿を見たファンからは、「短いの好き 似合ってるよ！」「めちゃくちゃ可愛い！」「可愛すぎて待ち受けにしちゃった」「アメリカの青春映画の主人公じゃん！」「今日もしげちゃんいい女」など称賛する声が寄せられている。