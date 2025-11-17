戸田菜穂、朝ドラ『あんぱん』出演は"キャリアをかけて臨んだ”......NHK『インタビュー ここから』に登場 | RBB TODAY

24日放送の『インタビュー ここから』（NHK総合）に、俳優・戸田菜穂が出演する。

奥から）戸田菜穂、小野文惠アナ『インタビューここから』（C）NHK

戸田は連続テレビ小説『あんぱん』において、アンパンマンの作者・やなせたかしをモデルとした柳井嵩（やない・たかし）の育ての母、柳井千代子役を熱演した 。病死した夫・柳井寛（竹野内豊）を偲びウイスキーを飲むシーンなど、その迫真の演技は多くの視聴者の心をつかんだが、その裏にはこれまでのキャリアをかけたというほどの強い思いで『あんぱん』の撮影に臨んだという並々ならぬ決意があった。

左から）戸田菜穂、小野文惠アナ『インタビューここから』（C）NHK

戸田は高校2年生の時にタレントオーディションでグランプリを獲得し、その数年後には連続テレビ小説『ええにょぼ』（1993年）のヒロインに抜擢された。順調なスタートを切ったかに見えたが、翌年公開の映画『夏の庭 The Friends』では思うような演技ができず、追い込まれた経験を持つ。その後も幾多の壁にぶつかったが、そのたびに周囲の先輩たちの「言葉」に支えられ、成長を遂げてきたという。番組では、デビューから34年を経てますます円熟味を増す戸田の俳優人生に迫る。

左から）小野文惠アナ、戸田菜穂『インタビューここから』（C）NHK

戸田菜穂『インタビューここから』（C）NHK

また、広島出身である戸田は、被爆80年を前に平和への思いも語る。歯科医師であり、戦時下で救護責任者を務めた祖父・幸一さんは、1945年8月6日の原爆投下直後、広島県可部町（現・広島市）にて多数の負傷者の救護にあたった。戸田は祖父の手記に残された「言葉」を通じ、その壮絶な体験を知ることとなった。

小野文惠アナウンサー

聞き手は、NHK広島放送局の小野文恵アナウンサーが務める。同じ50代の広島県出身者として、「たぶん、ひとりよがりな同志意識をもって臨みました。戸田菜穂さんの強さ、しなやかさに刺激受けまくりです。明日から頑張ろうと元気が湧いてくるインタビューをお楽しみください」とコメントを寄せている。

市来秋果アナウンサー

制作を担当した同局の市来秋果アナウンサーは、「初めての『インタビューここから』の制作は、連続テレビ小説『あんぱん』で強い印象を受けた戸田菜穂さんの素顔を探ることから始まりました。実際に会うと、とても気さくな戸田さん。心に残る言葉を素直に受け止めてきた感性が今の演技につながっていると感じました。言葉と俳優人生のつながりを意識して構成し、現場のあたたかな空気も大切にしました。戸田さんの人生をじっくり味わっていただけるとうれしいです」と制作の裏側を語った。