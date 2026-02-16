BLACKPINK・ジェニー、出演交渉もお手の物！“世界トップ”の快諾に繋がった影響力 | RBB TODAY

ガールズグループBLACKPINKのジェニーらが、小学生に忘れられない1日をプレゼントした。

去る2月15日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『マニトクラブ』（原題）では、格闘家の秋山成勲とタレントのノ・ホンチョルの即興旅に続き、1つのチームとして集結したメンバーたちの「シークレットマニト」ミッションが繰り広げられた。

この日、秋山成勲、ノ・ホンチョル、コメディエンヌのイ・スジ、タレントのDEX、ジェニーがチームを組み、全校生徒106人の小学校のための「シークレットマニト」ミッションを遂行する過程が捉えられた。

特にこの日、ジェニーは細かな準備と予想を超える活躍で大きな感動を呼んだ。

本格的なミッションを前に、ジェニーはメンバーたちへの愛情を表した。前回のミッションのアバターが動物だったことに着目し、各メンバーのイメージに合う動物のぬいぐるみのキーリングを自ら準備してプレゼントした。

彼女のサプライズプレゼントに、一瞬にして和やかな雰囲気になり、DEXにはまだ渡せていなかった贈り物セットまで、“秘密の友達”（マニト）らしい一面を見せた。

続く「小学生106人の幸せ作り」ミッションで、ジェニーは5年生の担当を任された。ジェニーは単にプレゼントを渡すだけでなく、子供たちの記憶に残る空間を作るために工夫を凝らした。

1枚目：上段左からイ・スジ、秋山成勲 下段左からDEX、ジェニー、ノ・ホンチョル

5枚目：アン・セヨン

教室を可愛くデコレーションするのはもちろん、子供たち1人1人に向けたビデオレターと、手作りの幸運のお守りを準備する誠実さを見せた。

準備しているなか、「人生最大の危機に直面した」と緊張した様子もあったが、自販機の後ろで子供たちの名前とプレゼントを完璧に合わせながら、忙しく動き回るプロらしい姿を見せた。

ジェニーの活躍のハイライトは、バドミントンが好きな4年生のための「アン・セヨン選手からの応援メッセージ」だった。

当初、イ・スジが子供たちのために、シングルスで世界ランキング1位も経験したことのあるアン・セヨン選手のメッセージをもらいたいと考えていたが、出演交渉が難航していた。

このとき、解決策を提示したのはジェニーだった。彼女は、アン選手のマネージャーと連絡を取り、番組の善意の企画を伝えた。これに共感したアン選手は、快く応援メッセージを送った。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

