BTS・JUNG KOOKの『Seven』、YouTubeミュージックで11億回再生の大台突破！発売28カ月後も勢い止まらず | RBB TODAY

BTS（防弾少年団）のJUNG KOOKが2023年に発表したソロデビュー曲『Seven』が、YouTubeミュージックで11億回ストリーミングを突破した。

『Seven』はリリースから2年4カ月が経った現在も、YouTubeミュージックで圧倒的な人気を維持するロングヒットを続けている。

JUNG KOOKのYouTube公式トピックチャンネルに掲載されている『Seven（Explicit Ver.）』のオーディオ動画も、再生数が1億5000万回を超えた。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

さらに『Seven』の公式ミュージックビデオは、ユーチューブで5億6700万回を記録しており、6億回目前の勢いで再生数を伸ばし続けている。

JUNG KOOKはYouTubeミュージックにおいて、1億回以上再生された楽曲を『Seven』『3D』『Standing Next to You』『Still With You』『Dreamers』『Left and Right』『Stay Alive』『Yes or No』『Hate You』の計9曲保有しており、圧倒的なグローバル人気を証明している。

『Seven』は世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyでも、アジアアーティストとして「最短」かつ「初」の記録となる26億3000万ストリーミングを達成している。

