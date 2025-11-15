デビュー18年目でも美脚健在！少女時代・スヨン＆ソヒョン、艶やかレオタードの2SHOTに反響【PHOTO】 | RBB TODAY

少女時代のスヨンとソヒョンが華麗なレオタード姿を披露し、ファンを魅了している。

ソヒョンは11月14日に自身のインスタグラムを更新。「Destiny…？」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真では、レオタードに身を包んだソヒョンとスヨンが鏡越しに自撮りをしている。ソヒョンは黒のトップスにグレーのミニスカートを合わせ、スヨンはブラウンを基調としたウェアに身を包み、仲睦まじい様子でポーズを披露している。

別の写真でも、鏡の前でポーズを取ったり、脚を大きく開いてストレッチをしたりするなど、2人でバレエを楽しむ様子を伝えたソヒョンとスヨン。ともに30代中盤とは思えない引き締まったスタイルと美脚を惜しげもなく見せつけ、多くのファンを釘付けにさせていた。

この投稿には、ファンから「2人でバレエだなんて可愛すぎる」「この組み合わせはまさに運命」「少女時代は永遠」など絶賛のコメントが多数寄せられていた。

（写真＝ソヒョンInstagram）

スヨンは今年8月に日本公開もされた映画『バレリーナ：The World of John Wick』に出演し、ハリウッドデビューを飾った。ソヒョンは今年9月、韓国で公開されたオムニバスショートムービー『ビリーブ』（原題）の一編『最後までやる』（原題）に出演していた。

◇スヨン プロフィール

1990年2月10日生まれ。SARAMエンターテインメント所属。2002年に高橋麻里奈とのデュオroute0で日本デビューした。デュオ解散後、2007年に少女時代のメンバーとして韓国デビューを果たす。グループ内では最高身長（172cm）で、モデル体型のためファッションブランドのモデルを多数務めた。日本での活動経験から日本語も堪能。少女時代の活動当時から女優業にチャレンジし、2014年のドラマ『私の人生の春の日』で連ドラ初ヒロインを演じた。2019年5月に現在の所属事務所へ移籍し、女優業に力を入れている。主な出演作は映画『デッドエンドの思い出』（2019年日本公開）、『ガール・コップス』（2019年作）、ドラマ『今日、妻やめます～偽りの家族～』『ザ・プロファイラー ～見た通りに話せ～』『それでも僕らは走り続ける』など。

◇ソヒョン プロフィール

1991年6月28日生まれ。本名ソ・ジュヒョン。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。最年少メンバーながら170cmという高身長にスラリとしたスタイルの持ち主で、グループ内ではリードボーカルを担当。主な出演作に映画『モラルセンス～君はご主人様』、ドラマ『プライバシー戦争』『ジンクスの恋人』など。

