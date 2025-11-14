今年いちばん人気のくるみパンが決定！タカキベーカリー「石窯くるみパン」が「くるみパン オブ・ザ・イヤー」3年連続受賞 | RBB TODAY

カリフォルニアくるみ協会日本代表事務所は、今年いちばん人気のくるみパンを決定する「2025くるみパン総選挙」の結果を発表した。

今年の「くるみパン オブ・ザ・イヤー」には、タカキベーカリーの「石窯くるみパン」、ポンパドウルの「クルミきなこ」、bakery harryの「くるみのしずく」が選ばれた。「石窯くるみパン」を手がけるタカキベーカリーは"カリフォルニアくるみ"のおいしさを活かしたパン。今回、3年連続受賞となった。

スーパーやデパートの中にあるパン屋部門でグランプリを獲得したポンパドウルの「クルミきなこ」は香ばしいくるみと優しい味わいのきなこを丁寧に包み込み、二つの美味しさを引き出すパンが特徴だ。

ポンパドウル クルミきなこ

また、あなたの街の人気パン屋部門で受賞したbakery harryは札幌・藻岩山の麓で『毎日食べたいパン』をコンセプトに、北海道産小麦にたくさんの水で仕込んだ高加水生地を丁寧に焼き上げている。お店の人気No.1の『くるみのしずく』は、くるみのザクッとした食感と、もっちりみずみずしい生地が特徴。小麦とくるみの香ばしさが調和した、素朴でやさしい味わいだ。

bakery harry くるみのしずく

今回の総選挙は9月19日から10月19日にかけて開催され、全国25社から36種類のくるみパンがエントリー。大手製パンメーカーの人気商品から地域密着型ベーカリーの個性あふれる商品まで、食事パン・惣菜パン・菓子パンなど、さまざまなくるみパンが紹介された。消費者からの3部門合計で16万件を超える投票が集まった。