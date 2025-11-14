俳優イム・シワン、SM傘下レーベル初のアーティストに！12月に1stミニAL『The Reason』リリースへ | RBB TODAY

俳優イム・シワンが新たな音楽活動をスタートする。

SMエンターテインメント傘下の音楽レーベル「SMArt」の初アーティストであるイム・シワンが、1stミニアルバム『The Reason』をリリースする。

イム・シワンの1stミニアルバム『The Reason』は、同名のタイトル曲をはじめ、多彩な雰囲気の全5曲が収録されており、12月5日午後6時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。

（写真提供＝OSEN）イム・シワン

『The Reason』は、俳優として幅広い作品で多彩な演技を披露してきたイム・シワンがデビュー後初めて発表するソロアルバムで、これまで公開されてこなかった彼の音楽的嗜好や繊細な感性が込められており、“ソロアーティスト”としての新たな一面を楽しめる作品になる見通しだ。

歌手カンタが総括プロデューサーを務める「SMArt」は、多様な音楽ジャンルを横断し、絶えず拡張していくことを目指すレーベルで、これまでになかった新鮮で感覚的なサウンドを届ける予定だ。初のアーティストとしてイム・シワンが加わることで、彼が描く音楽世界への期待がさらに高まっている。

11月13日に開設されたSMArt公式インスタグラムには、アルバムに関連したロゴイメージが公開されており、14日午後6時にはイム・シワン本人がコンセプトを語るインタビュー形式のティザー映像が公開される予定で、初のソロアルバムへのグローバルファンの期待も一層高まっている。

なお、イム・シワンの1stミニアルバム『The Reason』は、12月5日にフィジカルアルバムとしても発売され、11月17日から各種オンライン・オフラインのCDショップで予約販売が開始される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇イム・シワン プロフィール

1988年12月1日生まれ。韓国・釜山広域市出身。2010年に9人組ボーイズグループZE:Aとしてデビュー。2012年にドラマ『太陽を抱く月』のホ・ヨム役の子役として演技を始め、2014年のドラマ『ミセン－未生－』で俳優としての実力を証明。「演技ドル」（演技＋アイドル）として最も成功した人物ともされている。

