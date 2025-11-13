BTS・J-HOPEのコンサート映画『‘HOPE ON THE STAGE’THE MOVIE』、応援上映＆入場者プレゼント決定！ | RBB TODAY

J-HOPE初の単独ワールドツアーのアンコールコンサートを記録したライブドキュメンタリー映画『j-hope Tour‘HOPE ON THE STAGE’THE MOVIE』が11月28日（金）より全国公開される。

BTSメンバーとして世界的な人気を誇りながら、ソロアーティストとして独自の表現を追求し続けるJ-HOPE。本作には、圧巻のパフォーマンスはもちろん、活動やステージへの思いを語るインタビュー、リハーサル風景、公演中のバックステージで見せる多彩な表情など、劇場でしか見られない未公開ビハインドシーンが多数収録されている。

公開に先立ち、全国の上映劇場で「発声OK！応援上映」を実施することも決定した。ARMY BOMB（OFFICIAL LIGHT STICK）などの公式グッズを持ち込み、声援・歓声・拍手・手拍子が可能な特別上映で、まるでライブ会場のような熱気と臨場感を味わえる内容となっている。

『j-hope Tour “HOPE ON THE STAGE” THE MOVIE』応援上映ポスター

映画本編に収められたライブパフォーマンスはもちろん、リハーサルやオフショットにも声援を送ることができ、J-HOPEと観客が一体となる特別な体験を楽しめるはずだ。応援上映は11月28日より、劇場ごとに順次開催される予定だ。

さらに、11月14日からは全国の上映劇場およびオンラインにて、特典付きムビチケカード（オリジナルフォトカード）とムビチケオンライン券（オリジナルスマホ壁紙）の販売がスタートする。

公開初日である11月28日から配布される入場者特典の内容も発表され、第1弾はJ-HOPEのセルフィー写真を使用したオリジナルフォトカード（2種ランダム）となっている。爽やかな笑顔を捉えた特典は、映画本編で見せる姿と重ね合わせながら楽しめる魅力的なアイテムだ。

第1弾入場者特典

なお、入場者特典は、第1弾（11月28日～12月4日）に続き、第2弾は12月5日～12月11日、第3弾は12月12日～12月18日、最終となる第4弾は12月19日から配布予定となっている。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。

J-HOPEの魅力を余すところなく堪能できる『j-hope Tour‘HOPE ON THE STAGE’THE MOVIE』。本編はもちろん、特典や応援上映もあわせて楽しんでみてはいかがだろうか。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン（英：Jeong）の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。

■【写真】「これは“匂わせ”」J-HOPE、美女とバカンス

■【写真】J-HOPE＆『トッケビ』コン・ユ、奇跡の2SHOT「激アツ」

■【写真】J-HOPE、日本でメンバーと100人前食べたものとは？