侍ジャバンに挑む韓国代表メンバーがかなり変わった!! WBC前哨戦で問われる世代交代の成否 | RBB TODAY

「強化試合4戦全勝が我々の目標だ」。野球韓国代表チームの雰囲気は、これまでのどの時期と比べても一味違う。試合内容だけでなく、姿勢からも覚悟がにじみ出ている。

チェコとの強化試合2連戦をすべて制した。次に残された相手は日本だ。チームの目標は「全勝」。ただの強化試合とは考えていない。代表チームの世代交代が正しく進んでいるのか、その成否を見定めようとしているのだ。

韓国代表は11月8～9日、高尺(コチョク)スカイドームで行われたチェコ代表との2連戦をいずれも勝利で飾った。残る日程は11月15～16日、東京ドームでの韓日戦。この勢いのまま日本との2試合でも全勝を狙う。

(写真提供=OSEN)

これまで韓国代表チームは同じ顔ぶれが繰り返し選ばれてきた。ヤン・ヒョンジョン（KIA）、キム・グァンヒョン（SSG）、キム・ヒョンス（LG）など、2010年代を支えた主力たちが国際大会のたびに出場してきた。北京オリンピック（2008）世代以降、明確な世代交代がなかったというわけだ。

韓国野球の国際競争力は長く停滞した。WBCでは2013・2017・2023年と3大会連続で1次ラウンド敗退、昨年のプレミア12でもグループステージ敗退という屈辱を味わった。かつて世界を制した韓国野球の栄光は薄れた。今、再び立ち上がらなければならない。

(写真提供=OSEN)パク・ヘミン

一方で今シーズン、KBOリーグは歴代級の成功（観客1200万人突破）を記録した。国際大会の成績もこれに追いつく必要がある。リュ・ジヒョン監督が「今回のシリーズは結果より内容が重要だが、代表チームらしい重みを示さなければならない」と強調した理由がここにある。

幸い、今回の韓国代表メンバーは若返った。待ち望んでいた世代交代の青信号だ。代表34名のうち、2003年生まれが5名いる。ムン・ドンジュ（ハンファ）、パク・ヨンヒョン（KT）、イ・ミンソク（ロッテ）、キム・ヨンウン（サムスン）、アン・ヒョンミン（KT）などだ。リュ・ジヒョン監督は「彼らは今後10年間、代表の中心となるメンバーだ」と確信を示した。

(写真提供=OSEN)アン・ヒョンミン

もちろん、戦力点検の意味合いが強化試合である。勝敗より重要なのは「チェック」だ。

それでも勝てばさらに良い。日本相手にも完勝できるなら、世代交代の成功を一次的に証明できる。強化試合ではあるが、そこに込められた意味は決して軽くない。

パク・ヘミンは「素晴らしい若手選手が多い。雰囲気が本当に良い。恐れより期待が大きい。評価試合でも、勝てば自信になる。全勝を必ずつかみたい」と強調した。

(写真提供=OSEN)パク・ヨンヒョン

韓国代表の次期クローザーのパク・ヨンヒョンも「自分の目標はWBC出場だ。代表チームの成果のために多くを学びたい。必ずチームの力になる」と意気込んでいる。

