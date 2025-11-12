桜井日奈子、美容資格の“ダブル取得”を報告！ファン祝福「スゴい！」「尊敬します」 | RBB TODAY

10日、女優の桜井日奈子が自身の公式Xを更新し、「ビューティーフードアドバイザー」と「ビューティーフードスペシャリスト」の資格を取得したことを報告した。

投稿では、「修了証書」と「資格認定証書」の2枚を笑顔で掲げる姿や、認定証書が入った紺と赤のファイルを手にした写真を公開。「資格認定証書」には「美容栄養学専門士・ビューティーフードスペシャリストであることを資格認定いたします」と記されている。

桜井日奈子（写真は桜井日奈子の公式Xより）※所属事務所より掲載許諾をいただいています

桜井は「ビューティーフードアドバイザーならびにビューティーフードスペシャリストの資格を取りました」と報告。「こちらの資格取得にあたって、日々の食生活に活かせるような美容栄養学を学びました」と明かした。さらに「この仕事を始めてからずっと美容に関する知識に興味があって、マネージャーさんから資格を取ったらどうかと勧められ、それを機にちゃんと勉強したら、すごく楽しくて」と取得の経緯を説明した。

また「美と健康は地続きであることがよく分かりました」と学びをつづり、最後には「勉強したことを活かして、美を磨いていきたいと思います」と今後の意気込みを語った。

この投稿を見たファンからは、「すごーい！ 忙しい中でも資格取るのって尊敬します」「仕事も忙しいのに資格取って偉い」「スゴい！ デビューの時はあどけなさがあったのが、今は綺麗になりましたよね」「これからもっと綺麗になった日奈子ちゃんを見られるのが楽しみすぎる」など、祝福や称賛の声が寄せられている。