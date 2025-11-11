 Suicaペンギンが卒業！？新しいキャラクターに | RBB TODAY
Suicaペンギンが卒業！？新しいキャラクターに

　JR東日本は11日、ICカード「Suica」のイメージキャラクター「Suicaのペンギン」が2026年度末をもって卒業することを発表した。Suica誕生25周年にあたるこの時期に、新たなイメージキャラクターへとバトンタッチする。新たなイメージキャラクターは、検討中としている。

　「Suicaのペンギン」は2001年度のSuica誕生以来、イメージキャラクターとして活躍してきた。JR東日本は、その愛くるしい見た目で「Suica」の認知度向上・利用促進に多大な貢献をしたとして、ペンギンと作者である坂崎千春氏へ改めて感謝を表明した。

　坂崎氏は「2001年に『Suica』のイメージキャラクターとして選んでいただいたとき、とてもうれしく誇らしかったのを覚えています。25年という長い時間、『Suicaのペンギン』として歩むことができて幸せでした。応援してくださった皆さま、今まで本当にありがとうございました」と、長年の感謝を述べた。

　この発表にXでは「Suicaのペンギン」がトレンド入り。ネット上では、「ペンギンのためにSuicaもってるようなものなのに…」「なんで！！ずっとこの子でいいじゃない！」「高校生の頃からおばさんの今まで、 グッズ買って、いつも眺めてるのに！！」「Suicaのペンギンはサザエさん並みに国民的キャラクターだと思うの」など、キャラクター交代に悲しむ声が寄せられている。


