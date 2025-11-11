母は女芸人、“顔面ピアス17個”の韓国人ラッパー　外見騒動にホンネ「僕は他人と少し違う道を…」 | RBB TODAY

韓国の女芸人キム・ジソンの息子でラッパーのSIVAA（シヴァ／本名キム・ジョンフン）が、自身の外見に対する周囲の反応について心境を明かした。

SIVAAは最近、自身のインスタグラムで「身に余るほどの関心と応援をいただき、本当に感謝している」と切り出したうえで、「多くの方がご存じのように母は芸能人のキム・ジソンだ。僕は本当に良い母と父のもとで、愛を受けながら育ったと思っている」と記した。

続けて、「僕は他人とは少し特異で、平凡ではない道を歩む旅程の途中にあると思う」とし、「SIKKOOチームのトモダチリミックス映像で関心をもらえるようになったが、僕は意図的に母の名前を出さないようにした。幼い頃は恥ずかしい行動もして迷いながら育ったので、自分のせいで母が非難を受けるのが怖かったから」と打ち明けた。

（写真＝SIVAAのInstagram）キム・ジソン（左）、SIVAA

また、ステージに立つ際の心理的な苦しさについても率直に話した。

「実は社交不安障害が強く、人が多い場所やライブに立つ時は薬を飲んで舞台に上がる」とSIVAAは明かしつつ、「それでも、その瞬間だけは本当に幸せだ。自分が最も自分らしく、世界と繋がれる瞬間だから」と綴った。

そして、「音楽は自分の単なる夢ではなく、自分にとって“治癒”であり“言葉”だ。見た目や偏見ではなく、僕という人間と、音楽そのものを見てほしい」とし、「これからも成長しながら、誰かの心に届く音楽を作る人でありたい」と投稿を締めくくった。

（写真＝ソヌ・ヨンニョYouTubeチャンネル）SIVAA（中央）

SIVAAは2005年11月21日生まれの19歳で、2024年8月にラッパーとしてデビュー。先月には女優ソヌ・ヨンニョの個人YouTubeチャンネルに母キム・ジソンとゲスト出演し、顔に17カ所のピアスを施した印象的なビジュアルで注目を集めた。

当時、キム・ジソンが「鼻も開けて耳も開けると言って心配が多かった」と明かすと、ソヌ・ヨンニョは「やりたいことをするのが重要だ。そのような子どもたちが、後々親孝行をする」と温かなアドバイスを届けていた。

