THE BOYZ・ケビン、活動休止後初めて近況伝える「突然心配をおかけして申し訳ない」 | RBB TODAY

最近、活動休止を宣言したボーイズグループTHE BOYZのメンバー、ケビンが近況を伝えた。

去る11月10日、ケビンは自身のインスタグラムを更新。

黒い背景に白い文字の文章を投稿し、「応援してくださるすべての方々に突然心配をおかけし、申し訳ない」と伝えた。

続けて、「しばらくゆっくり休んで戻ってくる。一生懸命頑張るメンバーたちを応援いただくようにお願いする」とグループへの愛情を表した。最後には「皆元気で」という挨拶でファンを安心させた。

（写真＝ケビンInstagram）

先立って10月28日、ケビンは健康および心理的な問題で活動休止を知らせた。所属事務所One Hundredは「ケビンは最近、健康および心理的コンディションに異常を感じ、医療機関で診療を受けた」として、「検査の結果、十分な休息と安定が必要で、治療に集中する」と明らかにした。現在、THE BOYZはケビンを除いた8人体制で活動中だ。

なお、活動休止を宣言した後、初めて気持ちを伝えたケビンにファンは、「大丈夫だからゆっくり休んできて」「謝らなくてもいいこと。健康第一」「私たちはいつもケビンの味方」といった応援メッセージを伝えた。

ケビンの投稿全文は、以下の通り。

◇

応援してくださるすべての方々に突然心配をおかけし、申し訳ないと言いたかったです。

しばらくゆっくり休んで、すぐに戻ってきます。

一生懸命頑張るメンバーたちを応援してください！

皆さん元気でいてください。

