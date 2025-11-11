aespa・カリナ、夜の東京の街に出没！“変装なし”で日本グルメ満喫SHOTに反響「遭遇したかった」【PHOTO】 | RBB TODAY

aespaのカリナが、日本の街中に姿を見せた。

カリナは11月10日、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、変装することなく夜の東京を散歩するカリナの姿が収められている。ピザまんを頬張るカリナは、淡いピンクのダウンジャケットに白のクロップド丈トップス、フリルがアクセントになったボトムスを合わせた冬コーデを披露。さらに、猫耳付きのピンクのニット帽をかぶり、可愛らしさを一段と引き立てている。

この投稿を見たファンからは、「ピザまんになりたい」「可愛すぎます」「一緒に散歩したい」「遭遇したかった」などのコメントが寄せられている。

（写真＝カリナInstagram）

なお、カリナが所属するaespaは先日、来年4月11日・12日に京セラドーム大阪で初公演を行い、続く4月25日・26日には東京ドームで3度目の公演を開催すると発表。また、年末の「第76回NHK紅白歌合戦」への出場も内定している。

◇カリナ（KARINA） プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

■【写真】カリナ、“変装なし”で福岡に出没！

■【写真】カリナ、タイト衣装で“反則級”のメリハリ体型

■【写真】カリナも！aespaメンバー、ディズニー満喫ショット