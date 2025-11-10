TXT・ヨンジュン、米人気番組でソロパフォーマンス披露へ！世界から熱視線集まる存在感 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、アメリカの人気番組に出演する。

ヨンジュンは10月13日（現地時間）に放送されるアメリカNBCの番組『The Kelly Clarkson Show』に登場する予定だ。この日、ヨンジュンは1stソロアルバム『NO LABELS：PART 01』のタイトル曲『Talk to You』を披露する。今回、ヨンジュンは単独でステージに立ち、ソロアーティストとしての存在感を示す見込みだ。

TOMORROW X TOGETHERは2022年と2024年にも同番組に出演しており、アメリカの視聴者に強い印象を残してきた。今回、ヨンジュンは単独でステージに立ち、ソロアーティストとしての存在感を示す見込みだ。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）ヨンジュン

特にヨンジュンは、7日と9日に韓国の音楽番組でカムバックステージを披露し、連日話題を集めている。強烈なビートに合わせた爆発的なエネルギー、ハンドマイクを使った迫力あるライブ、余裕のあるステージングが好評で、ヨンジュンならではの音楽と表現力でアメリカの視聴者まで魅了すると期待されている。

11月7日にリリースされたヨンジュンの1stミニアルバム『NO LABELS：PART 01』は、“修飾語も定義も取り払った、ありのままのヨンジュン”を詰め込んだ作品。発売当日には、アルバム販売集計サイトHanteoチャートで54万2660枚を売り上げ、“ハーフミリオンセラー”を達成した。デビューから約6年8カ月で発表した初のソロアルバムとして、大きな意味を持つ成果となった。

なお、タイトル曲『Talk to You』は“僕に向かう強い引力と、その中で生まれる緊張感”を描いた楽曲。ヨンジュンは作詞・作曲はもちろん、パフォーマンス企画の段階から積極的に参加し、自身のカラーが色濃く反映された“ヨンジュン・コア”を完成させたと評価されている。

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。

