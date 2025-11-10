BOYNEXTDOOR、「トムとジェリー」と特別コラボ！85周年アニバーサリーソング『SAY CHEESE!』公開 | RBB TODAY

BOYNEXTDOORが、人気アニメ『トムとジェリー』とのコラボ楽曲『SAY CHEESE!』をリリースした。

11月10日午前0時、BOYNEXTDOORは新曲『SAY CHEESE!』をリリースした。この楽曲は『トムとジェリー』誕生85周年を記念して制作されたコラボシングルで、“一緒に遊ぶ時間が何より楽しい親友との大切な友情”を描いている。

犬猿の仲でありながら名コンビでもあるトムとジェリーの関係性を、追いかけ合うゲームになぞらえて表現しており、軽快なロックンロールサウンドが特徴だ。リズミカルなHIPHOP調のドラムビートに、荒々しいブルースギター、遊び心のあるメロディが重なり、明るい雰囲気を作り出している。

（写真＝KOZエンターテインメント）

1940年に放送を開始した『トムとジェリー』は、ワーナー・ブラザース制作の人気アニメシリーズで、同じ家に暮らすトムとジェリーの賑やかな日常を描く。2匹のユーモラスな掛け合いは、今なお世界中で愛され続けている。

（画像＝TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co.）

BOYNEXTDOORは、日本での高い人気を背景に今回のコラボレーションアーティストに抜擢された。8月に発売した日本2ndシングル『BOYLIFE』は、オリコン調べで、発売初週に約34万6000枚を売り上げ、オリコン週間ランキング2部門で1位（集計期間8月18日～24日）を記録。さらに日本レコード協会からゴールドディスク「プラチナ認定」を獲得した。また、日本6都市・全13公演を巡る初の単独ツアー『BOYNEXTDOOR TOUR “KNOCK ON Vol.1” IN JAPAN』は全公演完売となり、その人気を証明した。

なお、BOYNEXTDOORは11月28日・29日に香港最大の公演会場であるカイタック・スタジアムで開催される『2025 MAMA AWARDS』1日目のステージに出演する。また、12月27日～31日に千葉・幕張メッセで行われる日本最大級の年末フェス『COUNTDOWN JAPAN 25/26』の初日の出演も予定している。

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。

