「ノーブラより重い覚悟」で綴る!!　“韓国で最もグラマラス”な芸人の静かな復讐 | RBB TODAY

“韓国で最もグラマラスな女性芸人”と称されるメン・スンジが、セクハラメッセージを送ったアンチコメント投稿者から謝罪を受けた。

メン・スンジは11月自身のSNSに「悪質コメント・セクハラはすべて通報します。一切の慈悲はありません。コメントする前に覚悟してください」というコメントとともに、アンチユーザーとやり取りしたDM（ダイレクトメッセージ）の内容を公開した。

(写真=メン・スンジInstagram)

メン・スンジは投稿者に向けて「通報します。他の件もまとめて行います」と伝え、「メッセージに性的羞恥心を誘発する内容や、外見・身体評価などが含まれる場合、処罰対象になり得ます」と警告した。警告を受けた投稿者は「申し訳ありません」と返信し、謝罪した。

また別の投稿では「息子の顔をアイコンにして悪質コメントを書き込まないでください。こういう人を“クソ親父（ケジョシ）”と言うんじゃないですか？」というコメントとともに当該アカウントを晒した。アカウントには投稿者の息子とみられる子どもの写真が使用されており、衝撃を与えた。

(写真=メン・スンジInstagram)

メン・スンジは最近、ノーブラなど大胆な衣装を着用したグラビア写真をSNSに投稿し話題となった。ボディラインが強調された衣装のため、一部ネットユーザーから性的な内容を含むDMが多数送られ、それに対しメン・スンジが直接 対応に乗り出したかたちだ。

メン・スンジは2013年にMBC第20期公開採用コメディアンとしてデビューし、多数のバラエティ番組で人気を集めた。最近は舞台女優として活動の幅を広げている。

◇メン・スンジ プロフィール

1986年5月12日生まれ。本名はキム・イェスル。2013年のMBC第20期公開採用のコメディアンとしてデビューした。バラエティ番組『無限に挑戦』のとあるコーナーで、路上で表情ひとつ変えずに厚かましく質問するリポーターとして活躍して注目を集めた。『セクションTV芸能通信』『チンチャサナイ』などに出演。優れたビジュアルでも知られ、2022年にはデート1回で5億ウォン（約5000万円）を渡すという“パパ活”の提案を一蹴し、話題になったことも。

■【写真】メン・スンジ、谷間がドーン！

■【写真】「可愛いマンゴー」韓国女性アナ、ベッドで大胆に

■【写真】極小水着に体をねじ込んで食い込んだメン・スンジ