東方神起・ユンホ、公演中にズボンが破れる!?当時を振り返る「上半身を見てくれるのではと」 | RBB TODAY

東方神起のメンバー、ユンホが公演中にズボンが破れたエピソードを伝えた。

去る11月8日、韓国で放送されたKBS 2TVのバラエティ番組『家事をする男たち』シーズン2には、ユンホがゲストとして出演した。

この日、ユンホの登場に女優イ・ヨウォンは「顔がそのままだ」と感嘆した。ユンホも「先輩も変わらない。妖精だ」と応えた。

歌手パク・ソジンは、「ユンホ先輩が“情熱マン”として活躍されたのを見た」として、ユンホは「今日も空腹で有酸素運動をしてきた」と伝えた。

（写真＝KBS2）ユンホ

2017年、ユンホは「SMTOWN」公演のとき、ズボンが破れた。イ・ヨウォンがこのことに言及すると、「気持ちを込めてやれば、誰かは上半身を中心に見てくれるのではないかという気持ちで（パフォーマンスをした）」と説明した。

歌手ウン・ジウォンは「自分には下だけが見える」とからかうと、ユンホは「そんなことは気にしない」と冗談を言った。

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

