「まだ結婚もしていないのに離婚とは…」K-POPアイドルと“離婚した”と勘違いされたファッションデザイナー | RBB TODAY

名前が似ているため勘違いしたのだろうか。

ファッションデザイナーのファン・ジェグンが、ガールズグループT-ARAのジヨンと「離婚した」という誤解を自ら正した。

ファン・ジェグンは11月7日、自身のSNSに「僕はいつ結婚して、離婚までしたのだろう？（離婚は罪でもないけど、お二人とも頑張ってください）」というコメントを投稿した。

あわせて公開された画像には、「ファン・ジェグンと離婚後、アイドルに復帰したT-ARAジヨンの近況ファッション」と書かれたブログ記事の画面がキャプチャされていた。

ファン・ジェグンは、自身の名前がジヨンの元夫として言及されている状況を受け、混乱を防ぐために直接乗り出した形だ。

（画像＝ファン・ジェグンSNS）勘違いしているブログ記事（右）

実査にジヨンは離婚したが、その元夫は、野球選手のファン・ジェギュンだ。たしかに名前は似ているが、ファン・ジェグンはブログ記事の誤った内容を公に指摘し、誤解を正した。

なお、ジヨンは2022年にファン・ジェギュンと結婚したが、何度も離婚説が報じられた末、2024年10月に離婚を発表している。

ファン・ジェグンは最近、トレードマークだった坊主頭と口ひげをやめ、豊かな髪と鍛え上げたボディを公開して大きな注目を集めた。

