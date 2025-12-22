チャン・グンソク、日本公式FC設立15周年記念イベント大盛況！笑顔と感動に包まれた特別な時間に【レポート】 | RBB TODAY

俳優チャン・グンソクが、日本のファンと特別な時間を過ごした。

12月19日、チャン・グンソクは神奈川県・パシフィコ横浜国立大ホールで日本公式ファンクラブ設立15周年記念イベント「JAPAN OFFICIAL FANCLUB 15th Anniversary 2025 JANG KEUN SUK Friday Night Live」を開催した。

オープニング映像が流れ、中継映像でステージ袖にいるチャン・グンソクが映し出されるとそのまま音楽に合わせてステージへ登場し公演の幕が開いた。今回の会場となったパシフィコ横浜は、日本活動を始めた2010年にイベントを行った思い出深い場所で、15年という長い年月を経た今もこうしてこのステージに立たせてくれる、日本のファンたちへ感謝を伝えた。

©︎FRAU INTERNATIONAL

ニュースデスクのセットが登場すると、MCとともに様々な企画に沿ったトークが展開された。チャン・グンソクの今年話題になったニュースや近況トークをした後は、本人とファンが選んだレジェンドな瞬間と黒歴史を振り返った。子役としてCMに出演していた可愛い時代や噴水の演出が印象的だったライブステージなど、過去の活動について語った。

ドラマ『メリは外泊中』のセリフが紹介されると、そのセリフを再現して客席からは大きな歓声が上がった。黒歴史では過去の衝撃ファッションやダンスに挑戦したMVなどが紹介され、面白くもあり懐かしさも感じられるひとときとなった。

©︎FRAU INTERNATIONAL

また、チャン・グンソクのネットショッピングの購入履歴を公開するコーナーでは、料理好きとしても知られている彼ならではの食品や生活用品まで赤裸々に紹介された。実際に飲んでいるサプリや便利グッズなど普段の生活が垣間見え、スターの生活とは思えないような庶民的なエピソードに笑いが絶えない時間となった。

続くコーナーではSNSで流行った“いらないもの選手権”を開催。ファンたちが“この場に相応しくない必要ないもの”を各自用意し、チャン・グンソクが客席に降り確認して回った。個性溢れるものたちにツッコミを入れたりサインをしたりと、ファンたちと気さくにコミュニケーションをとる姿が印象的だった。

©︎FRAU INTERNATIONAL

本人のYouTubeの人気コンテンツでもある激辛企画の日本版映像を挟み、イベント後半では歌も披露された。2月に開催されたソロ公演で披露した安全地帯の『I Love Youからはじめよう』や『Fly Me To The Moon』などのカバー曲を披露した後は、15年前に同会場で歌ったドラマ『美男ですね』のOST『Promise』を歌い、客席は総立ちで大盛り上がりとなった。

イベントの最後には15年間応援してくれたうなぎ（ファンダム名）への想いを込めて準備した手紙を朗読した。「日本でうなぎたちに愛され、たくさんのことを成し遂げてきたこと、全てのことがあったからこそ今の“僕たち”がいる。これからも皆さんがうなぎであることが誇りに思えるよう努力する」という内容に客席では涙をこぼすファンの姿も見られ、チャン・グンソクも涙を堪える表情を見せた。

会場が感動的な空気に包まれる中、チャン・グンソクは「まだ手紙があるんですが読んでもいいですか」と言い、去って行ったうなぎに向けて「外は寒い、帰ってこい。結局は僕の元に帰ることになっている」、これからやってくるうなぎに向けて「15年待ちました。いらっしゃいませ」と伝える全3種類の手紙を公開。感動だけでは終わらない、最後まで笑いがあふれるチャン・グンソクらしいイベントとなった。

アンコールではサプライズで新曲『Time To Say Goodbye』を披露。この曲はチャン・グンソクのバンドプロジェクトCHIMIROの新曲で、12月24日にリリースされる予定だ。

◇チャン・グンソク プロフィール

1987年8月4日生まれ。1993年、6歳の頃に子供服のカタログモデルとして芸能界入りした。2001年に歌手BoAと共演したテレビCMで話題になり、2006年にドラマ『ファン・ジニ』に出演し知名度を確固たるものにした。同年に日本のホラー映画『着信アリ Final』に出演。2009年に放送されたドラマ『美男ですね』は日韓で熱い旋風を巻き起こし、「アジアのプリンス」の名で親しまれるように。2018年7月16日に社会服務要員として兵役を開始し、2020年5月29日に召集解除（除隊）となった。2023年にはYouTubeチャンネルを開設し、“プリンスらしからぬ”親しみやすさも反響を呼んでいる。

