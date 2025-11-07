電話番号ミス多発で一般人に被害…ASTRO・チャウヌの新ALプロモーション、事務所が謝罪 | RBB TODAY

ASTRO・チャウヌの新アルバムのプロモーションが物議を醸している。

所属事務所Fantagioは11月5日、公式SNSを通じて「コンテンツ内で公開された番号は070-8919-0330で、こちらの番号にのみ接続できる」と説明した。

同日、Fantagioは「一部の利用者が番号を誤って入力し、関係のない番号に電話がかかるケースが発生している」とし、「ご不便をおかけした皆さまに心よりお詫び申し上げる」と謝罪した。

（写真提供＝OSEN）チャウヌ

チャウヌの所属事務所は、2ndソロアルバム『ELSE』のリリースを控え、11月4日15時30分からARS（自動音声応答）イベントを実施した。番号に電話をかけると、チャウヌが事前収録したメッセージが再生されるという仕組みだ。イベント開始後には10万件を超えるコールが殺到し、接続が遅れる人気ぶりを見せた。

一方で、一部のファンが番号を誤って入力し、イベントとは無関係の一般人に電話が相次ぐトラブルが発生した。

なお、チャウヌは現在、軍服務中。最近では、高市早苗首相も出席したAPEC首脳会議の歓迎晩餐会・文化公演で司会を務めたことでも話題を集めた。新アルバム『ELSE』は11月21日13時（日本時間）に全世界同時リリースされる。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。本名イ・ドンミン。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後、現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。初の地上波ドラマ主演作は、2019年『新米史官ク・ヘリョン』。2025年7月に入隊した。

