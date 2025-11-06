元恋人だった女優と20年ぶりに再会し結婚するも、日本で急死　妻を失った韓国歌手の“現在の姿”を家族が明かす | RBB TODAY

日本で急死した台湾女優の妻バービィー・スー（徐熙媛）さんを見送った歌手ク・ジュニョプの近況が伝えられた。

体重は10kg以上減少し、毎日妻が眠る墓地を訪れているというク・ジュニョプの姿に、家族全員が胸を痛めている。

台湾メディアは11月4日、バービィー・スーさんの妹であるシュー・シーディー（徐熙娣）の娘リリーとの対話内容を公開した。リリーはク・ジュニョプの妻であるバービィー・スーさんの姪にあたる。

リリーは「ク・ジュニョプおじさんは今も毎週、私たちの家に来て一緒に夕食をとります」と話し、「あまりに痩せてしまった姿を見て、家族みんなが肉や野菜をお皿にたくさん盛ってあげています。早く健康を取り戻してほしい」と語った。

また、「ク・ジュニョプがかなり痩せたという噂があるが、家族は心配しているのか」という質問に対して、リリーは「みんな慎重に見守っています。少しずつ一緒に悲しみを乗り越えているところです」と答えた。

（画像＝『CTWANT』YouTube）義母とク・ジュンヨプ（右）

ク・ジュニョプは先月17日、義妹のシュー・シーディーが「第60回ゴールデン・ベル・アワード（金鐘奨）」で進行者賞を受賞した後に開かれた家族パーティーに出席。台湾メディアは、帽子を深くかぶりマスクを着けたク・ジュニョプの写真を公開し、そのやつれた姿に多くの人が胸を痛めた。

ク・ジュニョプとバービィー・スーさんは1990年代に出会い、約2年間交際していたが破局。その後、バービィー・スーさんは2011年に中国の実業家と結婚し、1男1女をもうけたが、2021年に離婚した。

これを機にク・ジュニョプが再び連絡を取り、2人は再会を経て恋人関係に復縁。2022年には結婚し、“映画のような愛の物語”として世界的に注目を集めた。

しかし、今年2月2日、バービィー・スーさんは家族旅行で訪れた日本で、肺炎を伴うインフルエンザにより突然この世を去った。享年48歳。その訃報は多くの人々に衝撃と悲しみを与えた。

突然の別れを受け、ク・ジュニョプと遺族は日本で火葬を行い、その後遺骨を台湾に移送。バービィー・スーさんは最終的に金寶山（ジンバオシャン）に埋葬された。以来、ク・ジュニョプは現在に至るまで毎日のように墓地を訪れ、雨の日も猛暑の日も欠かさず掃除をし、新しい花や写真を供え、妻が好んでいたコーヒーやパン、時には自ら作った麺料理まで供えているという。

（写真＝バービィー・スーさんInstagram）バービィー・スーさん（左）とク・ジュンヨプ

しかし、その深い愛情が彼の健康をむしばんでいる。現地報道によると、妻との突然の別れ以降、ク・ジュニョプは10kg以上も体重が減少。シュー・シーディーは「義兄は毎日、姉が眠る金寶山に行って食事をしています。家の中には姉の写真がたくさん飾られていて、いつか展覧会を開くかもしれません」と語り、その一途な愛に感動しつつも、健康を心配していると明かした。

20年以上の時を経て再会し、結婚という“ドラマ以上にドラマチックな愛”を成就させたク・ジュニョプ。 それだけに、妻への思いが痛いほど伝わり、多くの人々が胸を締めつけられている。

9か月経った今も活動を休止し、ただ妻を想い続けるク・ジュニョプが、自身の健康にも気を配りながら再び立ち上がる日を、多くの人が願っている。

（記事提供＝OSEN）

