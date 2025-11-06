「MONSTIEZが気に入ってくれそう」BABYMONSTER、新AL『WE GO UP』撮影の裏側を公開！ | RBB TODAY

BABYMONSTERが、2ndミニアルバム『WE GO UP』のジャケット撮影現場を公開した。

所属事務所YGエンターテインメントは11月6日、公式ユーチューブチャンネルを通して「BABYMONSTER - [WE GO UP] JACKET BEHIND」を公開した。

公開された映像には「PATTERN」「WE」「GO」「UP」という4つのビジュアル撮影の様子が収められている。メンバーたちは力強くも洗練されたスタイリングで、それぞれ異なるコンセプトを見事に表現した。

（画像＝YGエンターテインメント）

撮影現場は、圧倒的な“没入感”に包まれていた。メンバーたちは、繊細なポーズや視線、表情をカットごとに完璧に作り上げ、スタッフからのリクエストやフィードバックにも素早く対応するなど、プロフェッショナルな姿を見せた。高クオリティのカットが次々と完成し、現場からは感嘆の声が上がった。

（画像＝YGエンターテインメント）

メンバーたちは「MONSTIEZ」（ファンダム名）への思いも語った。「さまざまなスタイルに挑戦しましたが、MONSTIEZの皆さんが気に入ってくれそうです。仕上がりを期待してください」とコメントした。

（画像＝YGエンターテインメント）

BABYMONSTERは、10月10日に2ndミニアルバム『WE GO UP』でカムバックした。安定感のあるライブパフォーマンスが高い評価を得ている。

最近は「EVER DREAM THIS GIRL?」というキャッチコピーや仮面をかぶったビジュアルなど謎めいたティザーを公開し、ミステリアスな雰囲気のプロモーションで世界的な注目を集めている。

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。

■【写真】「憧れ体型」ルカの“バキバキ腹筋”

■【写真】“衝撃の10代”アサ、へそピに黒衣装が「強すぎる」

■【写真】アヒョン、“激細ウエスト”披露