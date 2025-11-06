大原優乃、“純白シースルー衣装”でデビュー16周年を報告！「感謝の気持ちでいっぱい」 | RBB TODAY

4日、大原優乃が自身の公式Xを更新。デビュー16周年を報告し、ファンへの感謝を綴った。

大原優乃（写真は大原優乃の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

この日、大原は黒髪のショートボブ姿の大原が、白のシースルーレースの衣装をまとった姿の写真を投稿。窓辺の柔らかな光の中、透明感あふれる表情でこちらを見つめる、アンニュイな雰囲気のショットを公開した。

大原は「本日、デビュー16周年を迎えました」と報告。続けて「支えてくださるすべての方に 心から感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝を述べ、「積み重ねてきた日々を胸に、17年目も精進します！」と今後の抱負を綴った。

この投稿を見たファンからは、「おめでとう御座います 色々とあったとは思いますが16周年は凄いと思います これからも微力ながら応援していきますね」「優乃ちゃんがいてくれたおかげで ずいぶん癒され楽しい毎日をおくれてます。。本当にがんばっててくれて ありがとう これからも末永く応援します」「16周年おめでとうございます！ 重ねた日々を糧に変化を続け、更に輝いていってください。」など祝福や応援のコメントが寄せられている。