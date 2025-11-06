久保建英の“親友”イ・ガンイン、歳上の財閥美女とデート…フェラーリの助手席のドアを自ら開けエスコート | RBB TODAY

日本代表MF久保建英（レアル・ソシエダ）と親友関係で知られる韓国代表MFイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）と恋人のデート現場が、海外ファンによって公開された。

最近、ある外国人ファンがフランス・パリの高級時計ブランド店で買い物を終えて出てくるイ・ガンインと恋人パク・サンヒョさんの姿を撮影し、SNSに投稿した。

公開された映像には、高級時計店でのショッピングを終えた2人が仲睦まじく歩き出す様子が映っている。撮影しているファンに気づくと、少し距離を取る姿を見せたが、イ・ガンインはファンを気にせず、再びパク・サンヒョさんに近づき、並んで車に向かった。

ボディーガードのエスコートを受けながら自身のフェラーリに移動する途中、イ・ガンインはファンに手を振って挨拶しつつも、恋人が不快に感じないか気を配る様子を見せた。その後、助手席のドアを自ら開けて恋人を乗せ、座るまで見守ったうえで、自身もボディーガードに開けてもらった運転席に乗り込み、その場を後にした。

（画像＝SNS）イ・ガンインとパク・サンヒョさん

イ・ガンインとパク・サンヒョさんの熱愛説は、昨年初めて浮上した。当時の報道によると、2人はパリで初めて出会い、イ・ガンインの実姉の存在がきっかけになったという。イ・ガンインの姉がパリの韓国人コミュニティで大学院に通うパク・サンヒョさんと知り合い、そこから2人の関係が恋愛へと発展したと伝えられている。

1999年生まれのパク・サンヒョさんは、「斗山（トゥサン）ボブキャットコリア」のパク・ジンウォン副会長の娘で、イ・ガンインより2歳年上だ。パク・ジンウォンは斗山グループ第7代会長パク・ヨンソンの長男にあたる。つまりパク・サンヒョさんは、韓国財閥・斗山グループの5世といえる。

パク・サンヒョさんはコーネル大学を卒業し、現在はフランスで大学院課程に在籍している。

当時、イ・ガンイン側は熱愛説について特別な立場を示さなかったものの、すでに知人の間では公認カップルとして知られているという。イ・ガンインの親しい友人たちもパク・サンヒョさんのSNSをフォローしており、昨年6月にはイ・ガンイン、パク・サンヒョさん、そしてイ・ガンインの姉がそろって韓国の蚕室（チャムシル）野球場を訪れ、観戦していたことも明らかになっている。

さらに、今年5月にはイ・ガンインが所属するパリ・サンジェルマンが「フランスカップ」決勝戦で優勝した際、家族とともに祝うセレモニー現場にパク・サンヒョさんの姿が確認され話題となった。

また、同時期にパリのローラン・ギャロスで行われたテニスのグランドスラム大会「全仏オープン」の観客席にも2人の姿が見られ、事実上、交際をオープンにしている。

なお、イ・ガンインは10月16日（日本時間）、サウジアラビア・リヤドで行われた「AFCアワード2025」で年間最優秀国際選手賞を受賞した。

◇イ・ガンイン プロフィール

2001年2月19日生まれ。韓国・仁川広域市出身。身長174cm。大韓民国のサッカー選手で、サッカー大韓民国代表。幼少期に出演したKBSサッカーバラエティ番組『飛べ、シュットリ』で類まれなる才能を発揮し、“神童”として一躍注目を集めた。2011年にスペインに渡りバレンシア下部組織に入団し、2018年10月にトップチームで公式戦デビュー。2021年夏にフリーでマジョルカに加入、2023年夏にフランスのパリ・サンジェルマンに完全移籍。マジョルカ時代の同僚である日本代表MF久保建英（レアル・ソシエダ）とは同じ2001年生まれで、普段から仲が良いことで知られている。

