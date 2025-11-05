「何が始まるの？」BABYMONSTER、正体不明の“仮面”ビジュアルを公開…強烈なコンセプトに視線集中 | RBB TODAY

BABYMONSTERが、再びミステリアスな姿を見せた。

所属事務所YGエンターテインメントは11月5日、公式ブログを通じて新たなイメージをサプライズ公開した。

ポスターには正体不明の人物たちが登場し、独特なビジュアルで視線を奪った。顔を完全に覆う仮面と、濃いレッドカラーのロングヘアが対照的に映え、不穏でゾクッとするような雰囲気を漂わせている。

今回のビジュアルは、以前公開された「EVER DREAM THIS GIRL?」コンテンツの奇妙なムードともつながっており、注目を集めている。当時、白黒ノイズがかかったメンバーのポートレートと“夢に現れる少女”を探しているかのような謎めいたメッセージが公開され、ファンの好奇心を刺激していた。そこに今回の“謎の存在”が加わったことで、さらなる疑問を呼び、強烈な余韻を残した。

実際に音楽ファンの間では、パズルのピースをつなぎ合わせるように2つのイメージの関連性を推理しながら没入する雰囲気が広がっている。今回のイメージが2ndミニアルバム『WE GO UP』のプロモーションの一環なのか、それとも新たなプロジェクトなのかはまだ明らかになっていないが、活動の勢いをつなぐユニークなコンテンツの登場に注目が集まっている。

BABYMONSTERは10月10日に2ndミニアルバム『WE GO UP』でカムバックして以降、音楽番組・ラジオ・YouTubeなどで圧巻のライブパフォーマンスを披露し、高い評価を得ている。勢いそのままに、11月15・16日の日本・千葉公演を皮切りに、名古屋、東京、神戸、バンコク、台北を巡るファンコンサート『BABYMONSTER FAN CONCERT 2025-26』を開催する予定だ。

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。

