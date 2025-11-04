Kōkiがベストジーニストを受賞！父・木村拓哉は「やっぱりカッコいい」！ | RBB TODAY

“最もジーンズが似合う有名人”を決定する『第42回ベストジーニスト2025』の授賞式が4日、都内にて開催され、Snow Manの目黒蓮、モデルで女優のKōki、お笑いタレントのみなみかわ、女優の松本若菜、ガールズグループ・HANA、声優の花江夏樹、モデルで女優の紺野彩夏らが出席した。

SNS調査による投票形式によって決定する『一般選出部門』では男性は目黒が2年連続受賞。女性は女優の今田美桜が初受賞した（授賞式には映像出演）。Kōkiは『協議会選出部門』を受賞した。

Kōki【写真：竹内みちまろ】

Kōkiはデニムのセットアップ姿で登場し、受賞スピーチでは「この賞を頂けてとても光栄です」と喜びを語った。

Kōkiの父親で俳優の木村拓哉は同アワードを5年連続（1994－98）で受賞している。Kōkiは「父が5回連続でベストジーニストに選んで頂いているのですが、父が受賞したときにどういう恰好やルックで行ったのだろうなと調べてみたのですが、『やっぱりカッコいいな。似合うな』と思いました」と笑顔を弾けさせた。

目黒蓮【写真：竹内みちまろ】

目黒は、授賞式をもって情報解禁となるため2年連続受賞したことをSnow Manのメンバーにも伝えていないが「家のワンちゃん」には前もって受賞の報告をしたそう。「来年もワンちゃんに報告できるように頑張ります」と3年連続受賞に意欲を見せた。

みなみかわ【写真：竹内みちまろ】

紺野彩夏【写真：竹内みちまろ】

第42回ベストジーニスト2025【写真：竹内みちまろ】

HANA【写真：竹内みちまろ】

松本若菜【写真：竹内みちまろ】

花江夏樹【写真：竹内みちまろ】



