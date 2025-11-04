EXO・ベクヒョン、米ラスベガス「ドルビーライブ」で単独コンサート開催決定！“夢のような時間”をプレゼント | RBB TODAY

EXOのメンバーで、ソロアーティストとしても活動するベクヒョンが、来年1月にアメリカ・ラスベガスで単独コンサートを開催する。

所属事務所INB100によると、ベクヒョンは2026年1月17日（現地時間）、アメリカ・ラスベガスの「Dolby Live at Park MGM（以下「ドルビーライブ」）」で『BAEKHYUN LIVE [Reverie] in Las Vegas』を開催する。

ベクヒョンが立つ「ドルビーライブ」は、世界的ポップスターたちが公演を行ってきたラスベガスを代表する名門会場だ。最先端のDolby Atmos（ドルビーアトモス）音響システムを備えており、ベクヒョンの繊細なボーカルと圧巻のライブパフォーマンスを余すことなく堪能できると期待されている。

ベクヒョンは今年、初のソロワールドツアー『2025 BAEKHYUN WORLD TOUR [Reverie]』を成功裏に完走。6月のソウル・KSPO DOME公演を皮切りに、約5か月間で世界28都市・計36公演を行い、グローバルアーティストとしての存在感を改めて証明した。

今回のラスベガス公演では、ワールドツアーで披露された数々のハイライトステージが再び展開される予定だ。「Reverie」というタイトルのもと、ファンに夢のような時間を届け、特別な思い出を残す公演になると期待されている。

ベクヒョンが今年5月にリリースした5thミニアルバム『Essence of Reverie』は、リリースからわずか3日で売上枚数100万枚を突破し、4作連続ミリオンセラーを達成した。ソロとして初めて米ビルボード「Billboard 200」チャート入りを果たすなど、世界的な影響力を見せつけた。

なお、ベクヒョンのラスベガスコンサート『BAEKHYUN LIVE [Reverie] in Las Vegas』のチケット販売スケジュールは後日発表される予定。また、ベクヒョンは来年1月2日から4日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEでアンコールコンサート『Reverie dot』を開催し、活発な活動を続ける。

◇ベクヒョン プロフィール

1992年5月6日生まれ、本名ビョン・ベクヒョン。歌手RAINに憧れて歌手を目指し、2011年にSMエンターテインメントからスカウトされ、オーディションに参加。晴れて合格して練習生となり、翌年2012年にEXOのメンバーとしてデビュー。K-POP業界としては異例の短期間で人気アイドルへの道を歩み始めた。底抜けに明るい性格でグループ1、2を争うムードメーカーとの声も。ポジションはメインボーカルで、高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で大きな人気を集めている。

