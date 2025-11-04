日本人メンバー含む2人が“無断離脱”で双子のみに　K-POP女性グループがデビュー3ヵ月で崩壊 | RBB TODAY

K-POPガールズグループARISEのメンバー2人が無断離脱した。

11月4日、芸能事務所BY-Uエンターテインメントは「ARISEの外国人メンバーRINKO（日本出身）とALISA（カナダ出身）のビザが出たにもかかわらず、グループは無断離脱を最終的に確認しました」とし、「長い間待っていたが、これ以上ARISEとしては待つことができず、社内における長い会議とメンバーのJIHU、JIHOと長い話し合いの末、リビルドすることを決めました」と発表した。

続けて「契約違反に関する法的措置を進行中であり、新しく再整備されたARISEがまもなく公開される予定です。ファンの方々に残念な便りを伝えることになったが、今後公開されるニューARISEに多くの関心と応援をお願いします」と付け加えている。

ARISEは今年8月にEP『READY TO START』を通じてデビューした新人グループ。JIHUとJIHOは韓国・ニュージーランドの二重国籍を持つ双子で、日本出身のRINKOはPRIKILのメンバーとして活動した経歴を持つ。

（写真＝ARISE公式Instagram）無断離脱したRINKO（中央右）とALISA（中央左）

