私生活騒動はデマだったが…『私の夫と結婚して』“クズ夫”役の韓国俳優、レギュラー番組降板へ | RBB TODAY

ドラマ『私の夫と結婚して』などで知られる俳優イ・イギョンが、AIによって捏造された私生活騒動後、レギュラーバラエティ番組を降板することが明らかになった。

バラエティ番組『撮るなら何する？』（MBC）の演出を担当するプロデューサーが、レギュラー出演者であるイ・イギョンの降板に関する事情を明かした。

10月4日、『撮るなら何する？』を演出するキム・ジニョンPDは、本サイト提携メディア『OSEN』との電話インタビューで「イ・イギョン俳優の降板に関しては、今週の放送で挨拶をお伝えする予定です。オープニングではユ・ジェソク、ハハ、チュ・ウジェら既存メンバーの挨拶をはじめ、新プロジェクトに入る前にその話題に触れる予定です」と説明した。

（写真提供＝OSEN）イ・イギョン

続けて「『撮るなら何する？』は毎週木曜日に収録することで知られていますが、ゲストのスケジュールに合わせて別日に収録を行うことも多いです。イ・イギョンさんは俳優として作品撮影で忙しい中でも番組のためにスケジュールを調整してくれていましたが、海外スケジュールが加わり、これ以上の出演が難しくなったようです」と語り、残念な思いを伝えた。

さらにPDは「残念ではありますが、ユ・ジェソク、ハハ、チュ・ウジェの3人がオープニングでイ・イギョンさんに挨拶を送り、最後を見送る予定です。降板特集を設ける案もありましたが、多くの方々が出演する収録を延期するより、予定通り進行に集中するのが適切だと判断しました。本放送でも丁寧な挨拶をお届けする予定ですので、見守ってください」と呼びかけた。

同日午前、イ・イギョンの『撮るなら何する？』降板のニュースが報じられた。制作陣は「これまで海外を含むスケジュールのため番組出演に悩みが多く、最近になって降板の意向を伝えてきた」「イ・イギョンさんの意見を尊重し、話し合いの末にお互いの道を応援することにした。忙しいスケジュールの中でも情熱を見せてくれたイ・イギョンさんに感謝する」と公式コメントを発表し、その理由を説明した。

番組降板に“私生活デマ”が影響？

しかし、2022年9月から約3年間レギュラーとして活躍してきたイ・イギョンが突然番組を去ることに対し、疑問を抱く声も少なくない。

特に最近、イ・イギョンが海外のネットユーザーによるAI加工写真を原因とした“私生活デマ”に巻き込まれたことから、その影響による降板ではないかという憶測も浮上した。

これに対しイ・イギョン側は「事実無根」と強調し、該当のネットユーザーおよび悪質コメント投稿者らを相手取り、法的対応を進めていると明らかにしている。それにもかかわらず、番組側がイ・イギョンの騒動以降に収録を行っていなかったことから、タイミングを疑問視する声がさらに広がっていた。

これについて『撮るなら何する？』のキムPDは『OSEN』に対し、「最近の収録がなかったのは、発表された通りAPEC（アジア太平洋経済協力会議）のニュース特番の生中継による放送休止のためで、あくまで“休息”の一環でした」と説明。

「むしろ今月6日に収録が予定されていますが、多くの方々が出演されるため、これをイ・イギョンさんの降板企画に変更することはできませんでした。イ・イギョンさんに関する話を十分に伝えられなかったのは残念ですが、時期的にやむを得ない事情でした」と強調した。

（画像＝MBC）バラエティ番組『撮るなら何する』

実際、『撮るなら何する？』は最近「80’sソウル歌謡祭」を盛況のうちに終え、ハハの発案による「人気のない人たちの集い（インサモ）」総会という大型プロジェクトを準備中だ。

俳優キム・グァンギュをはじめ、ZE:A出身のグァンヒ、映画監督チャン・ハンジュン、元シルム（韓国相撲）選手のチェ・ホンマン、Epik HighのDJ Tukutz、コメディアンのホ・ギョンファンなど、多彩なメンバーが番組と関わっており、総会の収録を目前に控えている。

また『撮るなら何する？』は、事前収録が一般化した近年の放送業界においても“リアルタイム感”を重視し、珍しく即時制作体制を維持している。

そのため、6日に収録した内容を8日に放送するというタイトなスケジュールで進行中だ。制作陣も「インサモ総会」の準備に集中する予定で、先立って発表した公式コメントでも「今後も良質なコンテンツをお届けできるよう最善を尽くす」と述べている。

『撮るなら何する？』を通じてバラエティでも存在感を発揮してきたイ・イギョン。番組卒業後は俳優としてどのような歩みを見せるのか、今後の活躍に期待が高まっている。

