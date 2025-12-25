俳優パク・ソジュンのウイスキー「26」がAmazonで販売開始！雑誌『GOETHE』の特集にも注目 | RBB TODAY

俳優のパク・ソジュンがアンバサダーを務めるプレミアムウイスキー「26」（読み：トゥエンティシックス）が、Amazonでの販売を開始した。

洗練されたブランドイメージと確かな品質で注目を集めてきた「26」は、パク・ソジュン、株式会社STARBASE、そして「百年の孤独」で知られる黒木本店・尾鈴山蒸留所の三者による共同プロジェクトから誕生したウイスキーである。

パク・ソジュンのライフスタイルを彩る“特別な一杯”をより身近に購入できるようになった今回のオンライン展開に注目が集まっている。

（写真提供＝株式会社STARBASE）

（写真提供＝株式会社STARBASE）

さらに、情熱的な仕事人をターゲットとするライフスタイル誌『GOETHE（ゲーテ）』最新号で本ウイスキーが特集され、さらに同誌の表紙をパク・ソジュンが飾った。誌面では彼自身がブレンディングを担当し、尾鈴山蒸留所が製造を手掛けたプレミアムウイスキー「26」にフォーカス。俳優としての揺るぎない哲学と、妥協を許さないものづくりへの姿勢が伝わる内容は、ファンのみならずすべての愛好家必見である。

（写真提供＝『GOETHE』）

パク・ソジュンは、2025年のフィナーレを飾るにふさわしい、多岐にわたるプロジェクトを順次展開している。俳優としての活動に留まらず、その活躍の幅は広がりを見せている。

なお、パク・ソジュンは、12月26日に自身の写真集『Unveiled』の一般発売を開始する。先行予約販売で大きな反響を呼んでいる本写真集は、これまで明かされることのなかった彼の自然体な姿を、200ページを超える圧倒的なボリュームで描き出している。

◇パク・ソジュン プロフィール

1988年12月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2011年にB.A.Pヨングクの『I Remember』ミュージックビデオで俳優デビュー。2012年のドラマ『ドリームハイ2』で本格的な演技活動をはじめ、2014年の『魔女の恋愛』で連ドラ初主演を務めた。主な出演作にドラマ『花郎＜ファラン＞』『サム、マイウェイ ～恋の一発逆転！～』『キム秘書はいったい、なぜ？』、映画『ミッドナイト・ランナー』、『使者』（原題）、『パラサイト 半地下の家族』（カメオ出演）など。2020年にはドラマ『梨泰院クラス』で熱血主人公パク・セロイを演じ、熱い旋風を巻き起こした。

■【写真】バキバキ…パク・ソジュン、鍛え上げられた上半身

■【写真】「抱きしめてほしい…」パク・ソジュン、“肉体美”で悩殺

■【写真】パク・ソジュンの“オトナの色気”