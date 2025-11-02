NCT・ドヨンの俳優兄、投稿が野球ファンの間で議論に？「弟が国家斉唱しているのに中立を…」 | RBB TODAY

俳優コンミョンが、野球の韓国シリーズの応援投稿で物議を醸した。

去る10月31日、コンミョンは自身のSNSに数枚の写真を投稿した。

彼が投稿した写真は、実の弟として知られているボーイズグループNCTのドヨンがスーツを着て登場する姿だった。彼は、スクリーンショットを撮り「弟に念を送りました！LG優勝頑張れ！」として、「かっこいい弟」と綴り、ハートまでつけて思いを込めた。

同日、「2025プロ野球KBOポストシーズン韓国シリーズ（KS）」第5戦が、大田（テジョン）ハンファ生命ボールパークで開催された。

この日、国歌斉唱はドヨンが担当した。試合結果は、LGツインズがハンファ・イーグルスに4対1で勝利し、2年ぶりに韓国シリーズで優勝に輝いた。

LGファンとして知られているコンミョンは、LGの優勝後、再び写真を投稿し、「優勝おめでとうございます！！！」と綴るとともに、「勝利の妖精、キム・ドンヨン（ドヨンの本名）」と喜びを表した。

（写真＝コンミョンInstagram）

しかし、試合が終わった後、約2日間、コンミョンの行動が批判された。韓国シリーズの国歌斉唱をする弟がいるにも関わらず、中立を守らずほかのチームを応援したという批判、またLGのホーム球場ではなく、ハンファのホーム球場でほかのチームを応援する姿を見せるべきかという見方があった。

これに対して、また別の野球ファンは「国歌を歌ったドヨン本人ではなく、ドヨンの兄が応援しているチームがあるだけなのに、悪口を言われる理由はない」「コンミョンが応援したからといって勝ち負けは決まらない」「皆が切実な韓国シリーズなのに、あえて『勝利の妖精』をつける必要はなかった」とさまざまな考えを示した。

（写真提供＝OSEN）コンミョン、ドヨン

すると、数多くの野球ファンが「『勝利の妖精』はもともと野球ファン同士でもよく使う表現だ」、「だからそれをあえてそこでなぜ使うのか」「もともと誰でも来て、勝てば『勝利の妖精』と言うじゃないですか。そうしなかったことはない。野球初めて見るんだったらどいて」「これで議論になるのがもっと問題だ」と反応し、争いが激しくなった。

そもそも、国歌斉唱はKBO（韓国野球委員会）がオファーするものなので、中立を守るのが暗黙のルールだ。また、ドヨンはその当事者として細心の注意を払った。

ただ、コンミョンはドヨンの兄という理由で視線が集まっただけでなく、兄弟そろって格別な人気を誇っているうえ、野球の人気も1000万人の観客が集まるほど高いため、このような議論は韓国シリーズが終わった後も続いている。

今回の議論は、単純な“応援”の意味が拡大解釈され、大きくなったものと見られる。コンミョンは普段LGファンとしてよく知られており、ドヨンも自分のステージで最善を尽くしただけだ。一部の人々からは、成熟した応援文化を作ろうという声が高まっており、お互いの応援する気持ちを理解しようという雰囲気もある。

（記事提供＝OSEN）

