誕生日前日、母親とともに逝去…東方神起やNCTのイベントでMCも務めた韓国女性芸人の5周忌 | RBB TODAY

芸人のパク・ジソンさんが突然この世を去ってから5年が経過した。

パク・ジソンさんは2020年11月2日、ソウル麻浦（マポ）区の自宅で母親と亡くなった状態で発見された。享年36歳。

具体的な死因は明らかにされていないが、警察は外部からの侵入の痕跡がなく、母親の“メッセージ”と思われるメモが発見されたことで、事件性はないと判断したという。

何よりも、パク・ジソンさんが亡くなった日は誕生日の前日だったことで、より悲しいニュースとなってしまった。

パク・ジソンさん

1984年11月3日生まれのパク・ジソンさんは、2007年にKBS 22期公開採用のコメディアンとしてデビュー。同年のKBS2『ギャグコンサート』に出演して人気を集め、KBS芸能大賞コメディ部門女子新人賞を受賞している。

その後も2008年にKBS芸能大賞コメディ部門女子優秀賞、2010年にKBS芸能大賞コメディ部門女子最優秀賞を受賞し、人気を集めた。

2011年には人気シットコムシリーズ『ハイキック3 -短足の逆襲-』にも出演し、個性あふれる演技を披露している。翌2012年にはラジオDJとしても活躍し、SBS芸能大賞ラブFM部門ラジオDJ賞を受賞した。

MCとしての手腕も確かなものだった。ドラマの制作発表会や各種記者会見だけでなく、東方神起やEXO、NCTなど、有名グループのファンミーティングやショーケースでも、メンバーらを引き立てるウィットに富んだ話術を発揮して人気を集めた。

生前は“おしゃれ喜劇人”と自称し、コメディへの愛情を表わしたこともあるパク・ジソンさん。日光アレルギーによる深刻な苦痛も抱えていたが、明るい表情で愉快なトークで多くの人たちに愛された。

