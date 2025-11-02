KARA・ジヨン、“スラリ美脚”のミニ丈コスプレSHOTに視線集中！愛らしいビジュアルでファン魅了【PHOTO】 | RBB TODAY

KARAのメンバー、ジヨンが“美脚”に目が行くコスプレSHOTを披露した。

ジヨンは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、スタジオジブリのアニメ映画『魔女の宅急便』の主人公キキに扮したジヨンがほうきを手に、肩には相棒ジジを模した黒猫のぬいぐるみを乗せて、カメラをじっと見つめている。

ジヨンは10月31日に放送されたTBS系のバラエティ番組『ハマダ歌謡祭☆オオカミ少年』2時間SPに出演。この日は「ハロウィン仮装SP」として放送され、出演者全員がコスプレで登場していたこともあり、ジヨンもキュートなキキになり切って出演したようだ。

（写真＝ジヨンInstagram）

こちらを見つめる愛らしい表情はさることながら、スラリと伸びる美脚で見る者を釘付けにしたジヨン。ほかにもハリセンボンの近藤春奈とのツーショットなども公開し、ファンの注目を集めていた。

◇カン・ジヨン（知英） プロフィール

1994年1月18日生まれ。本名カン・ジヨン。2008年にKARAに加入し、天真爛漫な魅力で多くのファンの心を掴んだ。2014年に当時所属したDSPメディアとの専属契約が満了すると、同年10月から日本を中心に女優として活動を開始。2019年12月からは再び拠点を韓国に移している。2017年に実姉がサッカー選手のチ・ドンウォンと結婚した。

