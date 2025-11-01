美しすぎて見惚れる…韓国版『花より男子』女優ク・ヘソン、“卒業写真”に世界から絶賛の嵐【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国版『花より男子』でヒロインを演じた女優ク・ヘソン（40）が“卒業写真”を公開した。

ク・ヘソンは10月31日、自身のインスタグラムを更新。

「早期卒業を目指して卒業写真を撮りました。ピルスン（必勝）！」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、アカデミックガウンとキャップを着用して明るい笑顔を見せるク・ヘソンが写っている。現在40歳という年齢が信じられない清楚な雰囲気、さらにはハッキリとした目鼻立ちで、見た者の多くを虜にして見せている。

別の写真では、撮影の合間とみられる自撮りも披露。こちらもでやはり透明感のある美肌を惜しげもなく見せつけ、魅力を発散していた。彼女の投稿には、「応援しています！」「幸運を祈っています」「なんと美しいんだ…」などのコメントが世界中から寄せられていた。

ク・ヘソンは現在、KAIST（韓国科学技術院）の科学ジャーナリズム大学院で工学修士課程を履修しており、今年3月にはKAISTの教授と共同で開発した「平らなヘアロール」で特許を取得していた。果たして彼女の望み通り“早期卒業”を果たすことはできるのか、今後が注目される。

（写真＝ク・ヘソンInstagram）

なお、ク・ヘソンはドラマ『花より男子～Boys Over Flowers』で主人公クム・ジャンディ（牧野つくし）役を熱演し、イ・ミンホ（ク・ジュンピョ／道明寺司役）との共演で一世を風靡した。2016年にはモデル出身の俳優アン・ジェヒョンと結婚したが、2020年に離婚している。

◇ク・ヘソン プロフィール

1984年11月9日生まれ。2002年のCM出演を機に芸能界デビュー。その後本格的に女優としての活動をはじめ、数々の作品を通じて愛くるしい魅力を披露した。特に、2009年に放送された『花より男子～Boys Over Flowers』（KBS）は日本でも大きな反響を呼んだ。その一方で、映画監督や画家、シンガーソングライターとしても活動。才能の尽きない女優として多方面に活躍している。俳優アン・ジェヒョンと2016年5月に結婚したが、2020年7月に離婚が成立した。

