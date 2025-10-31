 MC千鳥が降板の申し出......フジテレビ『酒のツマミになる話』年内終了を発表 | RBB TODAY
MC千鳥が降板の申し出......フジテレビ『酒のツマミになる話』年内終了を発表

千鳥（大悟、ノブ）【錦怜那】
  • 千鳥（大悟、ノブ）【錦怜那】

　フジテレビは31日、トークバラエティ番組『酒のツマミになる話』を年内で終了することを発表した。MCを務めてきたお笑いコンビ・千鳥（ノブ、大悟）から降板の申し出があり、協議の結果、番組終了を決定したという。

　同局は公式サイトで、10月24日放送予定だった『酒のツマミになる話』の内容がオンエア直前に変更された経緯を説明。内容差し替え前の予告では、MCの千鳥・大悟が松本人志を想起させるコスプレ姿を披露していた。同局は「再生・改革の取り組みを進めている弊社の状況を鑑み、内容を差し替えて放送いたしました」とし、対応の過程で「社内連携に不十分な点があった」として視聴者および千鳥をはじめ出演者に謝罪。さらに放送後、千鳥の二人から降板の申し出があったことを明かし、「社内で協議した結果、年内をもって番組を終了することとなりました」と報告した。最後に、番組関係者やファンに向けて「心よりお詫び申し上げます」とコメントしている。

　『酒のツマミになる話』は、“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK”というコンセプトのもと、ゲストが本音トークを繰り広げてきた人気バラエティ。MCの千鳥を中心に、俳優やアーティスト、スポーツ選手など幅広いゲストを迎え、笑いと共感を生むトークで支持を集めてきた。今回の発表を受け、ネット上では「またフジテレビが松本人志を裏切った。」「フジテレビって、そんなに会社内で連携取れてないの？」「本当に酒のツマミ終わるのかフジテレビマジで終わってるな」といった批判の声のほか、「めっちゃ好きな番組だったのに悲しい」「楽しみだった番組消えました」「ただただ悲しい」など、番組終了を惜しむ声も相次いでいる。


《平木昌宏》

